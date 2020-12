Gewinnspiel - Holt euch eines von drei Game & Watch: Super Mario Bros.

Bildquelle: Nintendo

Unglaublich! Schon seit 35 Jahren hüpft und springt Mario für begeisterte Spieler auf der ganzen Welt von einem Abenteuer zum nächsten! Zu diesem schönen Jubiläum veröffentlicht Nintendo eine ganz besondere Konsole, nämlich Game & Watch: Super Mario Bros. Und mit etwas Glück könnt ihr jetzt drei davon gewinnen!

Ein Stück Videospielgeschichte in euren Händen

Bereits im Jahr 1980 veröffentlichte Nintendo in Japan das erste Game & Watch. Die Kombination aus handlicher Mini-Konsole, einem spaßigen Spiel und einer digitalen Uhr mitsamt Weckfunktion eroberte schon bald die Herzen der Spieler und es folgten noch viele weitere Versionen.

Das brandneue Modell zum Jubiläum verbindet die Vergangenheit mit der Gegenwart, indem es in das elegante klassische Design noch mehr unterhaltsame Inhalte packt. In schicker Gold-Optik präsentiert sich die "Game & Watch"-Konsole und hat Folgendes unter der Haube:

Super Mario Bros.

Super Mario Bros.: The Lost Levels

Ball (Mario-Version)

Digitaluhr

Alle Infos zum Game & Watch: Super Mario Bros. findet ihr auf der entsprechenden Seite von Nintendo.

Ich will dieses Schmuckstück haben! Was muss ich tun?

Eine richtige Antwort und etwas Glück - das ist alles, was drei Leser vom Gewinn trennt! Beantwortet uns folgende Frage, um an der Verlosung teilzunehmen und eine Chance auf den Gewinn von einer von drei "Game & Watch: Super Mario Bros."-Konsolen zu erhalten:

Schaut euch mal den Titel "Super Mario Bros." genau an. Das "Bros." steht für das englische Wort "brothers", also: Brüder. Wer ist denn nun eigentlich der Bruder von Mario, der mittlerweile nicht nur an dessen Seite, sondern auch in seinen eigenen Spielen auftritt?

a) Toad

b) Bowser Jr.

c) Wario

d) Luigi

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "GAME & WATCH" .

. Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben.

Nennt uns bitte unbedingt euren Namen und eure Adresse, da wir ansonsten euren Preis im Falle eines Gewinnes nicht zustellen können.

Bitte achtet auf Vollständigkeit, es ist wirklich nicht schwer. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden.

Einsendeschluss ist Montag, der 14. Dezember 2020 um 23.59 Uhr.

Der Gewinner wird unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht.

Nun legt aber los! Die drei Preise gewinnen sich nicht von allein! Wir wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme und drücken euch schon mal ganz fest die Daumen!