PS5-Probleme: Spieler zeigen bizarre Grafikfehler

Die PlayStation 5 scheint kurz nach ihrem Release von Kinderkrankheiten geplagt zu werden. Auf Twitter melden sich jetzt einige Nutzer, die über äußerst merkwürdige Grafikfehler auf der neuen Konsole klagen.

PlayStation 5 hat Probleme mit Grafikfehlern

Die PlayStation 5 ist endlich erschienen und bei den meisten Händlern bereits restlos ausverkauft. Auf Twitter zeigen einige Spieler jedoch, dass ihre Konsole von bizarren Grafikfehlern heimgesucht wird. Auch wenn es sich dabei um kein allzu weit verbreitetes Problem zu handeln scheint, werden die entsprechenden Spiele dadurch unspielbar.

Konkret geht es um Artefakte, merkwürdige Linien und grelle Pixel, die den ganzen Bildschirm füllen. In einigen Fällen stürzt das Spiel auch einfach ab, wobei der Fehlercode CE-108255-1 angezeigt wird. Laut Tom Warren von The Verge, entstünden solche Grafikfehler eigentlich nur an übertakteten PCs. Den Spielern bleibe in diesem Fall nur übrig, ihre PS5 umzutauschen.

I’ve seen reports of PS5 artifacting / crashing. This usually happens on PC when you overclock things. If you’re seeing this or green screens, you’ll need to return your PS5. https://t.co/0h7UtBq77v — Tom Warren (@tomwarren) November 22, 2020

@AskPlayStation a week of resets/reformatting and still unable to play any games on the PS5, any word on a fix or is my console just a $500 modern art piece? I’m seeing Error: CE-108255-1 after each game crash. #ps5 #PS5Launch #PS5problems pic.twitter.com/GfZvUzRhAJ — Parker Bohn (@OHaiDarr) November 19, 2020

PS5 macht merkwürdige Geräusche

Die Grafikfehler scheinen sich dabei nicht auf bestimmte Fehler zu beschränken. Andere Fans berichten dagegen von merkwürdigen Geräuschen, wenn sie beispielsweise ein Spiel einlegen. In anderen Fällen scheint das Problem an der Lüftung zu liegen.

Is my ps5 supposed to sound like a sonic spin dash every two seconds when I put a new game in? @AskPlayStation @PlayStation pic.twitter.com/lXJFSW9Pmb — DEATH THROES (@xAimlessArrowx) November 18, 2020

Sony gibt euch auf der eigenen Website Tipps, wie ihr den Fehler vielleicht selbst beheben könnt. So solltet ihr darauf achten, dass die Lüftungen nicht verdeckt sind und die Konsole auf jeder Seite mindestens 10cm Platz hat. Weiterhin solltet ihr die PS5 nicht auf einem Teppich mit langen Fasern aufstellen und sie regelmäßig entstauben. Wenn diese Tipps das Problem nicht beheben, solltet ihr euch an den Kundendienst wenden.

