Black Friday: Die besten Gaming-Deals im Überblick

Heute ist Black Friday - und ihr habt dieses Wochenende die Chance auf spektakuläre Gaming-Deals. Konsolen-Bundles, Top-Spiele, Laptops, und Gaming-Zubehör sind bei vielen Händler stark reduziert. Wir zeigen euch die Highlights des Sales.

Der Black Friday findet dieses Jahr am 27. November statt.

Wie in den letzten Jahren gibt es zu diesem Anlass bei den großen Online-Shops ganz besondere Angebote. Wir halten euch in diesem Artikel immer über die besten Gaming-Deals am Black Friday 2020 auf dem Laufenden - lasst euch diese Highlights nicht entgehen!

Nintendo Switch

PS4

Xbox One

Zubehör

Gaming-Laptops

Speicher-Medien

Auch bei Otto und bei Notebooksbilliger könnt ihr euch tolle "Black Friday"-Deals sichern.

Die besten Schnäppchen zum Black Friday im Überblick

Black Friday und mehr: Gaming-Deals im November

In den vergangenen Jahren wurden am Black Friday und in der Woche zuvor stets zuverlässig Konsolen, Spiele, Laptops, PCs, 4K-TVs und Gaming-Zubehör aller Art stark im Preis reduziert. Auch dieses Jahr ist wieder mit solchen Rabatten zu rechnen.

Der Black Friday ist jedoch nicht das einzige Shopping-Event, das im November auf euch wartet. Vorher wird am 11. November noch der Singles Day stattfinden. In unserem Übersichtsartikel werden wir euch natürlich auch die besten Gaming-Angebote zum Singles Day vorstellen.

Außerdem ist mit dem Black Friday am 27. November noch nicht alles vorbei – denn am folgenden Montag, den 30. November, findet der Cyber Monday statt, der den Schlusspunkt hinter das Shopping-Spektakel im November setzt.

Vorbereitung auf den Black Friday

Wenn ihr am Black Friday (und in der Zeit davor) von den Angeboten bei Amazon profitieren wollt, würde sich auf jeden Fall ein Prime-Abo für euch lohnen. Ihr könnt die Mitgliedschaft 30 Tage lang kostenlos testen und erhaltet zahlreiche Vorteile.

