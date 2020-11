PC-Spieler können 2 Gratis-Spiele im Epic Games Store abstauben

Auch Cave Story+ gehört demnächst zu den Gratis-Spielen im Epic Games Store.

Ihr seid immer auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen? Dann werft gerne einen Blick in den Epic Games Store, der zwei besondere Spiele verschenkt. Diese dürften vor allem Offroad- und Metroid-Fans freuen.

Epic Games Store verschenkt Offroad-Action und Metroid-Klon

Neben Exklusiv-Spielen und großen Sales bietet der Epic Games Store auch jede Woche neue kostenlose PC-Spiele. Dazu können allemöglichen Titel gehören, sowohl Blockbuster als auch Geheimtipps. Der Vorteil: Sobald ihr sie einmal heruntergeladen habt, könnt ihr die Spiele für immer behalten.

Nun ist bekannt, auf welche Gratis-Spiele sich die Nutzer des Epic Games Store als nächstes freuen dürfen. Diese können dann direkt über den Epic Games Store heruntergeladen werden. Ab jetzt bis zum 3. Dezember könnt ihr in einem Simulator mit riesigen Offroad-Karren durch Sibirien brettern:

Danach geht es direkt weiter mit der Neuauflage eines echten Klassikers aus dem Jahr 2004. Diesen Metroid-Klon könnt ihr vom 3. bis zum 10. Dezember herunterladen.

In den nächsten zwei Wochen kommen Offroad- und Adventure-Fans im Epic Games Store voll auf ihre Kosten. Es bleibt abzuwarten, welche PC-Spiele der Epic Games Store als nächstes verschenken wird.

Ihr sucht eine gute PS4-Alternative für Cave Story+? Dann schaut euch gerne Undertale im PlayStation Store an:

MudRunner und Cave Story+ - in den nächsten zwei Wochen können PC-Spieler zwei interessante Spiele im Epic Games Store abstauben. Was Gratis-Spiele betrifft, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.