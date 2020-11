PS5 zensiert Beleidigungen, selbst wenn es keine sind

PS5 filtert eure "Social Media"-Beiträge. Bildquelle: Getty Images/ Koldunova_Anna

Sony ist es wichtig, dass auf der PlayStation 5 nicht geflucht wird. Auch "Social Media"-Beiträge, die mit der Konsole verfasst werden, werden darum zensiert. Dabei ist die PS5 jedoch etwas zu übereifrig.

In der neu erschienenen PlayStation 5 ist ein automatischer Filter eingebaut, der eure "Social Media"-Beiträge auf Flüche und Beleidigungen untersucht. Wie The Gamer berichtet, wird es euch schlicht verboten, die entsprechenden Posts zu veröffentlichen, bis sie Sonys Höflichkeitsstandard entsprechen.

Das Feature gehört dabei nicht zu der eingebauten Kindersicherung der PS5 und scheint sich nicht deaktivieren zu lassen. Ein Beispiel des Twitter Nutzers "Patrick Beja" zeigt jedoch, dass der Filter alles andere als ausgereift ist. Die Konsole verlangt von ihm, dass er Profanität aus seinem Beitrag entfernt, bevor er ihn veröffentlichen darf. In Wahrheit handelt es sich jedoch um eine äußerst positive Review zum PS5 Launchtitel Astro's Playroom.

Err... what?

I wanted to share a screenshot of the wonderful Astro’s Playroom but the PS5 asks me to “remove profanity to continue”..... not sure what the profanity is! Marketing maybe?? 😄



Anyway, it’s still a delightful game. 😁#PS5Share #ASTROsPLAYROOM pic.twitter.com/22Bg1dJfF0