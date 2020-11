Die Releases in der Kalenderwoche 49.

Der letzte Monat des Jahres steht vor der Haustür und der Weihnachtsmann wartet bereits. Die Release-Dichte nimmt entsprechend ab, aber noch gibt es ein paar Highlights.

Worms Rumble | 1. Dezember

PC / PS4 / PS5

Immer wieder dasselbe bei den Worms? Nicht dieses Mal! Mit Worms Rumble wagt sich Entwickler Team 17 an eine kleine Frischzellenkur, die auf Echtzeitkämpfe setzt. Statt dem klassischen, recht strategischen Worms-Spielgefühl gibt es bekannte Mehrspielermodi wie etwa Last Worm Standing oder das weiterhin populäre Battle Royale. Insgesamt können bis zu 32 Spieler an einem Match teilnehmen und um Platz 1 kämpfen.

Bei den Waffen stechen einige wohlbekannte Namen hervor: Bazooka, Shotgun, Baseball-Schläger und nicht zu vergessen: die heilige Handgranate. Der Release von Worms Rumble findet zu Beginn nur auf dem PC und den beiden PlayStation-Konsolen inklusive Crossplay statt. Ob in Zukunft auch andere Plattformen bedient werden, ist noch unklar. Für PS-Spieler interessant: Worms Rumble ist im Dezember Teil von PlayStation Plus.

Twin Mirror | 1. Dezember

PC / PS4 / Xbox One

Eigentlich hatte der Enthüllungsjournalist Sam Higgs mit seiner Heimatstadt abgeschlossen. Als er jedoch ein weiteres Mal zurückkehrt, um sich von seinem besten Freund zu verabschieden, wird Sam mit seiner Vergangenheit und einigen dunklen Geheimnissen konfrontiert. Der Protagonist von Twin Mirror verfügt allerdings über eine spannende Analyse-Technik, dem sogenannten Gedankenpalast. Darin können Spieler verschiedene Facetten von Sams Persönlichkeit entdecken und sich auf die Suche nach der Wahrheit begeben.

Twin Mirror versprüht eine Prise Twin Peaks im Trailer:

Zu Beginn sollte Twin Mirror von Entwickler Dontnod im klassischen Episoden-Format erscheinen. Mittlerweile ist der Plan vom Tisch, stattdessen gibt es den Release als vollständiges Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Zu einer Umsetzung für die beiden Next-Gen-Konsolen gibt es noch keine Informationen.

Sam & Max Save the World Remastered | 2. Dezember

PC / Switch

Ehemalige Enwickler von Telltale Games melden sich mit dem Remake eines ihrer ersten Spiele zurück: Sam & Max Save the World Remastered steht vor der Tür. Die Neuauflage des Adventures basiert inhaltlich auf der ersten Staffel der "Sam & Max"-Spiele von Telltale Games. Statt einzelner Episoden gibt es jedoch nun eine zusammenhängende Geschichte, die entsprechend dem neuen Format angepasst wurde.

Im Release der Neuauflage gibt es eine Unterstützung für 16:9-Darstellung, eine verbesserte Beleuchtung und Lippensynchronisation und vieles mehr. Möglicherweise folgen in Zukunft auch die beiden anderen Staffeln der Adventure-Reihe als Remastered-Version.

Immortals: Fenyx Rising | 3. Dezember

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch / Stadia

Der Name hat sich geändert, das Spielprinzip bleibt: Aus Ubisofts Gods & Monster ist Immortals: Fenyx Rising geworden. Das Action-Adventure, welches auf den ersten Blick an The Legend of Zelda: Breath of the Wild erinnert, entführt euch in die Welt der griechischen Götter und Mythologie. Im Laufe der Story des "Open World"-Abenteuers gilt es neue Fähigkeiten zu erlernen, Rätsel zu lösen und euch mit zahlreichen Monstern zu messen. Am Ende wartet dann ein Kampf gegen den Titanen Typhon.

In Immortals: Fenyx Rising dreht sich alles um Götter und Monster:

Beim Release macht Ubisoft keine halben Sachen: Immortals: Fenyx Rising erscheint quasi für jede aktuelle Plattform, darunter die alten und neuen Konsolen sowie Google Stadia. So gesehen gibt es quasi keinen Weg, der an dem Action-Adventure vorbeiführt.

FIFA 21 | 4. Dezember

PS5 / Xbox Series X

Für den PC und die alte Konsolengeneration ist FIFA 21 schon seit Oktober am Start. Jetzt folgt aber noch der Release für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S, für die EA vollmundig "Next-Level-Gaming" verspricht. Dazu zählen schnellere Ladezeiten, eine verbesserte Grafik, flüssigere Animationen und authentischeres Verhalten der Fußballspieler.

Diese Neuerungen gibt es in FIFA 21:

Immerhin: Ein Neukauf von FIFA 21 ist nicht zwingend notwendig, wenn ihr die Fußballsimulation bereits für die PlayStation 4 oder Xbox One gekauft habt. Bis zum Release von FIFA 22 könnt ihr mithilfe eines kostenlosen Upgrades auf die Next-Gen-Version upgraden. Wie gut das aktuelle FIFA geworden ist, erfahrt ihr derweil im Test "FIFA 21: Eine Fußballsimulation ohne Revolution".

Das Spielejahr neigt sich langsam dem Ende entgegen. Bevor demnächst mit Cyberpunk 2077 der voraussichtlich letzte Kracher des Jahres bevorsteht, gibt es auch in dieser Woche noch ein paar Spiele, die eure Aufmerksamkeit wollen.