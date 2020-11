Die Sims 4: Schamlose Radfahrer machen das Spiel unsicher

Ihr solltet euch vor Radfahrern in Die Sims 4 in Acht nehmen.

Warum laufen, wenn man auch Fahrrad fahren kann? Diese Frage müssen sich viele Figuren in Die Sims 4 wohl immerzu stellen. Denn diese scheinen einer regelrechte Fahrrad-Sucht zu erliegen. Und nehmen dabei auch keine Rücksicht auf Verluste.

Schaut euch den neuesten DLC von Die Sims 4 im PS-Store an:

Die Sims 4-Figuren lieben ihr Fahrrad – zu sehr

Radfahren soll ja gesund sein. Davon wollen offenbar auch alle Charaktere in Die Sims 4 profitieren. Egal welcher Ort, egal welcher Anlass, egal wer ihnen in die Quere kommt: Mit Vorliebe greifen diese zum praktischen Drahtesel und gehen dabei sogar manches Risiko ein. Ein Spieler zeigt dies auf äußerst amüsante Weise in einem hochwertig produzierten Video:

Dass das schamlose Radfahren ungesunde Ausmaße erreicht hat, muss auch der Thread-Ersteller Ezuu zugeben und sorgt am Ende des Videos mit der Verbrennung des lästigen Gefährts für Erlösung.

Spieler nutzen ungern Fahrräder in Die Sims 4

Auf Reddit hat das lustige Video ganze 12.000 Upvotes kassiert und wird von anderen “Die Sims 4“-Spielern gefeiert. Auch diese kennen das Problem, dass ihre Figuren in den unpassendsten Momenten und für jedwede Strecke das Fahrrad auspacken.

Einige witzeln über die schlecht implementierte Fahrrad-Mechanik als ein Warnzeichen von EA, dass die vielfach gewünschten Autos besser nicht ihren Weg ins Spiel finden sollten. Die Straßen wären nie mehr sicher.

Ein Spieler berichtet über seinen liebsten** WTF-Moment**, in dem sein Sim sich frisch nach der Geburt im Krankenhaus-Hemdchen auf ihr Fahrrad gesetzt hat und losgedüst ist.

Viele Spieler sahen auch nur die einzige Möglichkeit ihren Sims die Räder wegzunehmen, nachdem der Weg von der Küche ins Badezimmer zur Lieblings-Tour mutierte.

Könnt ihr 9 Spiele anhand schlechter Beschreibungen erraten?

Die einzige Lösung zur Sicherheit aller scheint eine Verbannung von Fahrrädern aus Die Sims 4. Allerdings würden wir dann nicht von solch lustigen und merkwürdigen Momenten wie aus der Toilette sausenden Radfahrern profitieren.