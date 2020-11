PS Plus: Jahres-Abo nur noch für kurze Zeit im Angebot

Holt euch PS Plus am "Black Friday"-Wochenende zum Sparpreis!

Am "Black Friday"-Wochenende könnt ihr euch das "PS Plus"-Jahresabo noch zum absoluten Spitzenpreis sichern. Lasst euch dieses Angebot nicht entgehen!

PS Plus: 12 Monate Multiplayer, Gratis-Spiele und Sale-Boni

Mit PS Plus könnt ihr alles aus eurer PS4 oder PS5 herausholen. Ihr könnt nicht nur sämtliche Spiele im Multiplayer spielen und bei Sales exklusive "PS Plus"-Rabatte abstauben, ihr erhaltet auch jeden Monat zwei neue Gratis-Spiele.

1 Jahr "PS Plus"-Mitgliedschaft für 44,99 Euro auf Amazon statt 59,99 Euro

Für PS5-Spieler lohnt es sich gerade 21-fach: Zur Einweihung eurer neuen Konsole verschenkt Sony nämlich 21 "PS Plus"-Spiele. Dazu gehören diese Spiele:

Wie praktisch, dass die einjährige "PS Plus"-Mitgliedschaft gerade auf Amazon reduziert ist.

1 Jahr "PS Plus"-Mitgliedschaft für 44,99 Euro auf Amazon statt 59,99 Euro

Die PS5 erschien hierzulande am 19. November, auch wenn sie bei vielen Händlern bereits ausverkauft ist. Interessierte müssen also geduldig und aufmerksam bleiben, bei diesen Händlern könntet ihr allerdings Glück haben, noch eine zu bekommen. In unserem Test "PlayStation 5: Schnelle Technik mit großem Potenzial" könnt ihr euch selbst einen Eindruck von ihrer Leistung verschaffen.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Ob PS4 oder PS5 - ein "PS Plus"-Abo bringt viele Vorteile mit sich. Aktuell bekommt ihr die Mitgliedschaft auf Amazon deutlich günstiger. Darüber hinaus kann es sich lohnen, die Augen während der Cyber Week und des Black Fridays offen zuhalten - es werden garantiert auch viele gute Gaming-Angebote dabei sein!