Campieren für die PS5: Spieler belagern Gamestop-Filiale

Um die PS5 zu ergattern, gehen einige Gamer an ihre Grenzen.

Die PS5 ist aktuell nur unter erschwerten Bedingungen zu bekommen. Um trotzdem eine von Sonys begehrten "Next Gen"-Konsolen zu ergattern, haben zwei Gamer ihre Betten vor einem Gamestop aufgebaut.

Am Freitag, den 27. November, war stark begrenzter Nachschub der PS5 bei einem Gamestop in Norfolk, Virginia angekündigt worden. Die Konsolen konnten nur direkt vor Ort gekauft werden - Gamer mussten also nicht wie im Online-Verkauf mit Bots konkurrieren. Trotzdem wurde den PS5-Fans auch bei diesem Sale alles abverlangt. Um eine der begehrten Konsolen abstauben zu können – und sich die Wartezeit komfortabler zu gestalten – bauten zwei von ihnen sogar ihre Betten vor dem Laden auf.

Die beiden Gamer harrten 24 Stunden lang vor dem Gamestop-Laden aus – ein weiteres Zeugnis dafür, wie schwierig es aktuell ist, an eine PS5 zu gelangen. Damit verpassten die beiden leider auch einen großen Teil des Thanksgiving-Wochenendes, das in den USA einer der feierlichsten Anlässe des Jahres ist.

Ihr Einsatz wurde am Ende aber glücklicherweise belohnt: Beide konnten sich PS5-Exemplare sichern. Wie sie ihre Betten zusammen mit der PlayStation wieder nach Hause transportieren konnten, ist allerdings nicht bekannt. Ihr könnt euch die Bilder des PS5-Sales im Twitter-Feed des lokalen Nachrichtensprechers Eugene Daniel anschauen.

I just want somebody to love me like these guys love the #Ps5.



They skipped Thanksgiving meal to camp outside of @GameStop for 24hrs in Norfolk.



They brought mattresses and bedding. Been here since 6am. Dedication. pic.twitter.com/lEkf2DuvAy