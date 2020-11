Cyberpunk 2077: Zwar noch nicht erschienen, aber die erste Porno-Parodie ist bereits da.

Ein berühmtes Internetgesetz besagt, dass ihr zu allem im Netz Pornos finden könnt. Anscheinend kann das auch bei Spielen wie Cyberpunk 2077 passieren, die noch gar nicht erschienen sind. Die Entwickler von Cyberpunk 2077 reagieren gelassen auf die erste Porno-Parodie und verstehen sie gewissermaßen als Kompliment.

Cyberpunk 2077: Ein besonderes Kompliment?

Nach mehreren Verschiebungen soll Cyberpunk 2077 nun am 10. Dezember erscheinen, die erste Porno-Parodie existiert aber jetzt schon. Sie hört auf den Namen "Cyberpunk 2077 XXX Parody" und wurde in 8K-VR-Qualität gedreht. Auf Twitter reagierte Rafael Jaki, der Business Development Director des Entwicklerstudios CD Projekt RED, mit Humor auf den Sexstreifen zu Cyberpunk 2077:

„Ich denke, Nachahmung ist die höchste Form des Lobes?“

I guess mimicking is the highest form of praise? ;) pic.twitter.com/h1S8gnsaxe — Rafal Jaki (@GwentBro) November 27, 2020

Tatsächlich ist Cyberpunk 2077 nicht das einzige Spiel des Studios, dem ein Porno gewidmet wurde. Wie der Entwickler anmerkt, erhielt auch Witcher 2 zu seiner Zeit eine Parodie mit dem Titel "The Bitcher: The Dildo of Destiny has two ends".

Auch die Community nimmt das besondere "Kompliment" in Videoform mit Begeisterung auf, lediglich der einfallslos Name wird kritisiert. Hierfür hätten sich laut den Fans Titel wie Cyberbang 2069, Cyberfuck 2069 und Cyberspunk deutlich besser angeboten. Übrigens: Auch Cyberpunk 2077 wird über viel Sex und Erotik verfügen. Wer möchte, kann aber diesen Aspekt mit einer Option reduzieren.

Cyberpunk 2077 soll am 10. Dezember für PS4, Xbox One, PC, PS5 und Xbox Series X erscheinen. Die erste Porno-Parodie existiert bereits jetzt, die der Entwickler mit viel Humor aufgenommen hat. Er versteht sie gewissermaßen als Kompliment für Cyberpunk 2077.