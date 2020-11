Angebot bei MediaMarkt Samsung GU75TU8079 LED TV (Bildquelle: Samsung.com)

MediaMarkt hat am Cyber Monday 2020 und auch noch den Rest der Woche gute Angebote, zum Beispiel einen riesigen Samsung LED Flat-TV mit 75 Zoll. Der Riesen-Fernseher ist sowohl für den gemütlichen Kinoabend als auch zum Zocken geeignet. Das Gerät erzeugt kristallklare Bilder in hoher Auflösung sowie hohem Kontrastverhältnis und breitem Farbspektrum. Dank der Game Enhancing-Technologie von Samsung wird zudem das Spielerlebnis maßgeblich verbessert.

75-Zoll Samsung LED Smart-TV mit UHD-4K & Crystal 4k Prozessor – passend zur neuen PS5

Unter den großen Smart TVs ist der Samsung GU75TU8079 LED TV ein gutes Einsteigermodell mit einem hochauflösenden 4K-Display. Mit einer Bilddiagonale von 189 cm (75 Zoll) bekommt ihr einen Riesen-Fernseher für wenig Geld.

Bei MediaMarkt kostet das TV-Gerät am Cyber Monday 860,75 Euro, am Black Weekend (28.11.20-29.11) stand der Preis noch bei 999 Euro, jetzt spart ihr dank einer Mehrwertsteuer-Aktion ganze 138 Euro.

Das Angebot von MediaMarkt ist derzeit am günstigsten im Vergleich zur Konkurrenz.

Samsung GU75TU8079 LED TV: Zum Angebot bei MediaMarkt*

Für wen lohnt sich der Kauf des Samsung GU-TU8079 LED-Fernsehers

Der koreanische Hersteller Samsung hat einige 4K- und 8K-TVs im Angebot, das aktuelle Angebot von MediaMarkt bietet euch viel Technologie für relativ wenig Geld an.

Manche Gamer werden sich vielleicht schon über die Zukunft Gedanken machen, wenn Spieleentwickler ihre Games für 8K entwickeln, aber das wird noch einige Zeit dauern und alle aktuelle Games wie Cyberpunk 2077 oder Assassin’s Creed Valhalla laufen auf der neuen Playstation 5 sauber mit 4K.

Zudem kosten 8K-High-End-Geräte, wie beispielsweise der "Samsung GQ75Q950R QLED TV" über 3.000 Euro. Nicht jeder will so viel Geld ausgeben und vielleicht steht ja auch noch die neue Playstation 5 oder Xbox Series X auf eurer Einkaufsliste.

Mit dem Samsung GU75TU8079 LED TV bekommt ihr ein preisgünstiges Top-Gerät, welches über ein Crystal 4K-Display verfügt, das euch farbintensive und kristallklare Bilder liefert, in 4K-UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel. Dank HDR 10 Technologie wird zudem ein umfangreicher Kontrastumfang erzeugt, das heißt satte Bilder mit einem sehr breiten Farbspektrum und großer Detailfülle, bei hellen und dunklen Szenen. Ermöglicht wird dieses Ergebnis durch den Crystal Prozessor 4K, mit dessen Hilfe können auch schnelle Bewegungen in hoher Schärfe dargestellt werden.

Besseres Spielerlebnis durch "Game Enhancer +" (Bildquelle Samsung.com)

Die 4K- und 8K-TVs von Samsung wurden auch im Hinblick auf optimale Gaming-Performance entwickelt, mit geringer Eingabeverzögerung und intelligenter Kontrastverstärkung wird ein besseres Gaming-Erlebnis ermöglicht. Der Samsung Smart TV schaltet in der Game-Session automatisch in den "Auto-Game-Modus" und synchronisiert sich mit der Konsole, die Bildfrequenz des Displays wird automatisch an die Frame-Rate der Konsole angepasst. Die "Game Enhancer +"-Technologie und deren Features sorgen zudem dafür, dass die Spielfigur schneller auf eure Eingabebefehle reagiert und das Spielgeschehen flüssig dargestellt wird.

Eine Übersicht aller technischen Spezifaktionen und Anschlüsse des Samsung-Smart-TVs findet ihr auf der Angebotsseite bei MediaMarkt.

Der Samsung Smart-TV ist trotz seiner Breite sehr schlank und rahmenlos, mit entsprechender Halterung kann der Fernseher auch an die Wand montiert werden. Der Samsung eignet sich natürlich auch perfekt für das Heimkinovergnügen, er verfügt über Mediatheken und Streamingdienste, Web-Browser und andere Apps – Netflix zum Bespiel – bequem anwählbar über das Samsung-Smart-Hub auf der Fernbedienung.

Mit dem Samsung GU75TU8079 könnt ihr außerdem unter den Empfangsarten DVB-C, DVB-S2 und DVB-T2 HD auswählen. Andere Besonderheiten des Geräts sind der elektronische Programmführer und die Sprachsteuerung, ihr könnt den Samsung also auch ohne Fernbedienung steuern. Falls euch dieses Angebot nicht zusagt, dann haben wir für euch noch andere Angebote zum Cyber Monday und andere Angebote zu 4K-TVs.zusammengetragen.