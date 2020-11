Trophäen auf der PS5: Nimmt euch die Konsole per Mikro auf?

Wird eure Live-Reaktion bei der PS5-Trophäenjagd aufgenommen? (Quelle: Getty Images, Omelchenko Andrii)

Laut mehrerer Spielerberichte auf Reddit könnte das Mikro des DualSense-Controllers beim Freispielen von Trophäen auf der PS5 eure Live-Reaktion mitschneiden.

Trophäen sind für Spieler ein wesentlicher Teil des Gaming-Erlebnisses auf der PlayStation – und dieser Aspekt wurde für die PS5 weiter ausgebaut: Während auf der PS4 beim Freischalten einer Trophäe automatisch ein Screenshot angelegt wurde, wird auf der PlayStation 5 ein kurzer Videoclip gespeichert. Einige Spieler auf Reddit berichten nun allerdings, dass dies nicht alles ist: Angeblich soll gleichzeitig auch das Mikro des Controllers die Reaktion der Spieler im entscheidenen Trophäen-Moment aufzeichnen.

PS5: Schneiden Trophäen-Clips Live-Audio mit?

Die beiden Reddit-Nutzer Helloiamjack und SCOUSETOMO2003 berichten von dem Mikro-Phänomen, nachdem sie eine Trophäe beim "Demon's Souls"-Remake auf der PlayStation 5 freigeschaltet haben. Nach ihren erbitterten Boss-Kämpfen haben beide festgestellt, dass die Mikros der DualSense-Controller ihre Live-Reaktion im Moment des Trophäen-Triumphs aufgezeichnet haben.

Beide Nutzer haben ihre jeweiligen Clips daraufhin auf Reddit geteilt. Sie geben an, dass sie sich nicht darüber im Klaren waren, dass ihr Mikrofon zu dem Zeitpunkt aktiviert war. Für beide war das Freischalten der Trophäe in jedem Fall ein Moment von großer Erleichterung, wie an den Aufzeichnungen zu hören ist.

PS5: Mikrofon-Funktion muss noch bestätigt werden

Während über die beiden Reddit-Posts von mehreren Online-Publikationen berichtet wurde, konnten wir das Feature bislang noch nicht selbst bestätigen. Allerdings könnte eine solche Aufnahmefunktion ohne das Wissen und Einverständnis von Spielern durchaus ein gespaltenes Feedback bei Gamern hervorrufen.

Während viele die Aufnahme der eigenen Trophäen-Reaktion wohl gerne als einmalige Gaming-Erinnerung abspeichern werden, könnten andere nicht damit einverstanden sein, dass ihre Stimme live mitgeschnitten wird. So oder so sollte es wohl am besten klar kommuniziert werden, ob die Aufnahmen wirklich mit jeder Trophäe einhergehen und wie sich die Funktion bei Bedarf deaktiveren lässt.

Kennt ihr euch mit Sonys Konsolen aus? Dann stellt euer PlayStation-Wissen in unserem Quiz unter Beweis!

Was haltet ihr von dem Trophäen-Mitschnitt auf der PS5? Habt ihr bereits ähnliche Erfahrungen gemacht oder ist euch das neue Videoclip-Feature noch nicht aufgefallen? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!