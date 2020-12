PS4, Switch Lite und Xbox One im Angebot: Konsolen-Deals der Cyberweek

Hier findet ihr die besten Gaming-Deals der Cyberweek.

Black Friday ist zwar vorbei, aber trotzdem könnt ihr euch noch fantastische Konsolen-Deals bei MediaMarkt und Saturn sichern. Bei der "Cyberweek"-Aktion gibt es unter anderem PS4-Konsolen, die Switch Lite und die Xbox One S zu Spitzenpreisen.

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr euch im Zuge der Cyberweek für begrenzte Zeit starke Konsolen-Bundles mit der PS4, Nintendo Switch und Xbox One S sichern. Wir stellen euch die Konsolen-Highlights der Aktion vor.

Gaming-Deals in der Cyberweek bei MediaMarkt

Wenn ihr auf der Suche nach einer PS4, einer Switch Lite oder einer Xbox One S seid, könnt ihr aktuell bei MediaMarkt und Saturn von tollen Rabatten profitieren. Die Angebote der Cyberweek sind bis zum 6. Dezember um 20 Uhr erhältlich. Einige Konsolen-Deals sind allerdings bereits ausverkauft, die Angebote gelten also nur, solange der Vorrat reicht – schnell sein lohnt sich also.

PS4-Deals

Switch-Deals

"Xbox One"-Deals

MICROSOFT Xbox One S 1TB Konsole bei Saturn für 171,19 Euro (16 Prozent MwSt. gespart)

