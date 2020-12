Raketen und andere Explosionen: Ein Perk in Call of Duty: Black Ops Cold War lässt sie euch fast ignorieren.

Eine Rakete trifft auf einen Spieler, er überlebt es: Ein besonderer Perk in Call of Duty: Black Ops Cold War sorgt für einen nahezu unfairen Vorteil im Mehrspieler-Modus.

CoD: Black Ops Cold War - Schutzweste hilft gegen Explosionen

Auf Reddit und auf Twitter mehrt sich seit Tagen starke Kritik gegen einen Perk in Call of Duty: Black Ops Cold War. Die Splitterschutzweste (englisch "Flak Jacket") absorbiert viel zu viel Schaden. Normalerweise sorgt der Perk dafür, dass ihr weniger Schaden von gegnerischen Sprengstoffen, Molotows und Gefechtsbögen erhaltet. In der Realität fällt die Schadensverminderung jedoch offenbar ein wenig zu hoch aus.

Der Twitter-Kanal Charlie Intel zeigt in einem Video, wie mächtig der Perk ist. Er schießt mit einem Raketenwerfer aus kurzer Entfernung auf einem Gegner, der davon recht unbeeindruckt ist. Erst nach vier Raketeneinschlägen kommt er zum Erliegen:

The Flak Jacket perk is making players invulnerable to almost all explosives...



(via u/Swag_Titties) pic.twitter.com/RNxhF1wJ0l — Call of Duty News (@charlieINTEL) November 28, 2020

"Der Perk Splitterschutzweste macht Spieler unverwundbar gegenüber nahezu allen Explosionen..."

Auch auf Reddit sorgt der Perk für Frust und Erheiterung. Der User Bach00r macht sich etwa in einer Videomontage darüber witzig, wie selbst ein direkter Treffer einem anderen Spieler nichts ausmacht.

Entwickler diskutieren den Perk

Während auf Reddit der Spott gegenüber den Perk zunimmt, lässt Entwickler Treyarch die Spieler noch im Dunkeln, ob das Ergebnis so gewollt ist. Schließlich könnte es auch ein Bug sein, von denen bereits ein paar in Call of Duty: Black Ops Cold War zu interessanten Folgen geführt haben.

In einem Reddit-Beitrag hat sich zumindest ein Mitarbeiter des Entwicklerstudios zu Worte gemeldet. Er habe das Feedback an das Team weitergegeben, aber lässt sich sonst nicht weiter in die Karten schauen.

Ein Perk, der Explosionen nahezu nutzlos macht: Viele Spieler empfinden es als aktuell viel zu stark. Andere wiederum freuen sich ein wenig, denn dann werden andere Waffen automatisch wichtiger im Gefecht, anstatt simpel mit dem Raketenwerfer um sich zu schießen.