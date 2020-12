Skyrim: Fan entdeckt nach 1.000 Stunden seltenes Geheimnis

Skyrim-Spieler macht neue Entdeckung. Bildquelle: Getty Images/ Deagreez

Die riesige Welt von Skyrim hat viele Geheimnisse zu bieten. Selbst nach neun Jahren überrascht das Rollenspiel viele Spieler noch mit neuen Details und Begegnungen. Ein Reddit-Nutzer bringt mit einem Fund jetzt selbst Veteranen zum Staunen.

Skyrim-Spieler macht eine besondere Entdeckung

Auch nach neun Jahren hat The Elder Scrolls 5: Skyrim immer noch Überraschungen zu bieten. Reddit-Nutzer "Vesto241" stößt auf seinen Reisen durch Himmelsrand auf einen angehenden Schüler der Akademie von Winterfeste, der seine Hilfe benötigt.

Obwohl "Vesto241" bereits mehr als 1000 Stunden in dem nördlichen Königreich verbracht hat, ist ihm diese Begegnung völlig neu. Der Schüler wünscht, dass ihr ihm helft, seinen Schutzzauber zu verbessern, indem er mit euch trainiert. Gesagt, getan. Der Spieler führt den Zauber aus und der Novize feuert einige Feuerbälle ab.

Fans feiern seltene Begegnung in Skyrim

Damit sich die Welt von Skyrim lebendig anfühlt, haben die Entwickler die viele kleine Begegnungen entworfen, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Einige von ihnen treten dabei relativ häufig auf. So werden die meisten Spieler bereits mindestens einmal auf den berühmten M'aiq den Lügner gestoßen sein, der euch abstruse Geschichte über unsichtbare Drachen erzählt.

Der Post hat auf Reddit inzwischen mehr als 13.000 Upvotes gesammelt. Auch in den Kommentaren zeigen sich Veteranen überrascht von der Interaktion, die viele nur äußerst selten oder überhaupt nicht erlebt haben.

Bei der Fülle an Aufgaben in Skyrim ist dies jedoch auch kein Wunder. Im Fan-Wiki findet ihr die komplette Liste mit allen zufälligen Begegnungen. Der Schüler kann euch demnach jederzeit in Städten begegnen.

Ein Skyrim-Spieler trifft nach 1000 Stunden zum ersten Mal auf Magierschüler, der seine Hilfe braucht. Welche Gestalten habt ihr bereits in Himmelsrand getroffen?