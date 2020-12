GTA Online: Fan kämpft sich wie ein Teufelskerl aus dem Game over

GTA Online: Ein Spieler konnte sein Game over nicht einsehen und hat die Physik überlistet, um zurück ins Spiel zu gelangen. Bildquelle: Getty Images / Nastco.

Das Leben in GTA Online ist kein Zuckerschlecken und der Bildschirmtod kann minütlich kommen. Ein Spieler jedoch konnte seine Niederlage nicht einsehen und hat das Unmögliche geschafft: Mit viel Fahrskill und der Überlistung der Physik von GTA Online kehrte er von den Toten zurück.

Game over in GTA Online:

Ob Bugs, Cops oder andere Spieler: Es gibt hunderte Wege in GTA Online, ins Gras zu beißen. Im Falle von Reddit-User kodyriveras, der einen lustigen Multiplayer-Modus in GTA Online mit Lastern spielt, besteht das Game over darin, von den anderen Spielern in eine Röhre geschubst zu werden. So passiert es auch dem User - bis dieser ein wahnsinniges Manöver startet.

Mitten im Fall findet sein Wagen Halt an den Innenwänden der Röhre, woraufhin er Gas gibt, um an ihnen seitlich entlangzufahren. Runde für Runde kämpft er sich immer höher, rutscht einmal sogar ab und schafft es trotzdem, sich aus der Röhre hinauszukämpfen.

Ob er das Match in GTA Online im Nachhinein gewonnen hat, ist egal - in der Community wird er jetzt schon als Held gefeiert. „Zeit für meinen Physiklehrer, ein neues Lehrbuch zu kaufen“, beschreibt User Dr_Crobe den Spieler, der die Gesetze der Welt von GTA Online überlistete.

Auch sieben Jahre nach Release passieren immer noch erstaunliche Dinge in GTA Online. Die Community feiert einen Teufelskerl, der sich mit seinem Game over nicht abfinden konnte und die Gesetze von GTA Online überlistete, um von den Toten zurückzukehren. Eine erstaunliche Leistung!