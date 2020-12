PS5 Pro: Wir sind noch nicht bereit dafür – Twitter jetzt schon

Der Hashtag PS5 Pro macht die Runde. Was hat es damit auf sich?

Die PlayStation 5 ist gerade erst erschienen und schon ist ein neues Modell im Trend. Zumindest wenn es nach Twitter geht. Der Hashtag PS5 Pro geistert jetzt auf der Plattform herum und sorgt für Verwirrung. Wir sagen euch, was dahinter steckt.

Gut möglich, dass in den Schmieden von Sony schon fleißig an einer Pro-Version der PlayStation 5 gewerkelt wird, offiziell ist davon allerdings noch nichts bekannt.

Trotzdem trendet der Hashtag gerade auf Twitter und lässt viele Spieler spekulieren. Ursprung des Hashtags ist eine wiederbelebte News von T3, welche den “Tod“ der Xbox Series X voraussagt, da Sony eine PS5 Pro mit zwei Grafikkarten an den Start bringen möchte.

Sie berufen sich dabei auf ein im Juli 2020 angemeldetes Patent, welches von der Möglichkeit mehrerer GPU-Einheiten spricht.

Dies hat dazu geführt, dass die Spieler auf Twitter zunächst den Titel der News kritisiert haben und dann fröhlich weiter über die PS5 Pro zwitschern. Viele seien noch damit beschäftigt eine PlayStation 5 zu ergattern und denken noch gar nicht daran, wie die nahe Zukunft der Konsole aussehen könnte:

People who just checked out with a PS5, now seeing the PS5 Pro trending. pic.twitter.com/WixC9DVjfC