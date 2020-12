Among Us: Fan entwickelt Version, die ihr vor 30 Jahren gerne gespielt hättet

Fan entwickelt Retro-Version von Among Us. Bildquelle: Getty Images/ StudioBarcelona

Obwohl Among Us bereits zwei Jahre alt ist, ist es erst jetzt zum Mega-Hit geworden. Ein YouTuber dreht die Zeit noch weiter zurück und präsentiert euch, wie die Imposter-Jagd vor 30 Jahren ausgesehen hätte.

Wie sieht Among Us auf dem Game Boy aus?

Der Überraschungshit Among Us könnte dank seiner 2D-Grafik bereits problemlos als Retro-Spiel durchgehen. Der YouTuber "Lumpy Touch" geht jedoch noch einen Schritt weiter und zeigt euch, wie eine typische Runde vor 30 Jahren auf dem Game Boy ausgesehen hätte.

Tatsächlich sieht Among Us in 8-Bit gar nicht so anders aus. Gerade das einfache Design der Crewmitglieder musste kaum angepasst werden. Da Online-Multiplayer auf dem Game Boys im Jahr 1989 noch Zukunftsmusik war, müssen die Handhelds vorher miteinander verbunden werden.

Retro-Version von Among Us begeistert Fans

Der Rest des Spiels läuft exakt so ab, wie es "Among Us"-Spieler gewohnt sind. In charmanter Pixel-Grafik untersuchen die Crewmitglieder das Schiff und bearbeiten Aufgaben. In den Notfalls-Meetings werden die Crewmitglieder jedoch vor ein kniffliges Problem gestellt. Wer hat den Mord verübt, wenn sie alle grün sind?

Auch die Fans in den Kommentaren zeigen sich begeistert und wünschten, sie könnten die Retro-Version wirklich spielen. In den Kommentaren auf YouTube verrät "Lumpy Touch", dass er tatsächlich ein echten "Game Boy"-Spiel mithilfe von GB Studio 2 entwickelt hat. Es handelt sich jedoch nur um eine Abfolge von Zwischensequenzen. Die Ereignisse laufen also immer gleich ab.

Der YouTuber "Lumpy Touch" zeigt euch, wie Among Us auf dem Game Boy aussehen würde. Gefällt euch dieser Grafik-Stil sogar besser, als der des Originals?