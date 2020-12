Auch das gefeierte Pillars of Eternity ist demnächst gratis im Epic Games Store zu haben.

Jede Woche können sich PC-Spieler neue Gratis-Spiele im Epic Games Store abholen. Die nächste Lieferung ist nun eingetroffen. Diese dürfte vor allem Metroidvania- und Rollenspiel-Fans sehr freuen.

Epic Games Store verschenkt Nostalgie und Rollenspiel-Action im Doppelpack

Exklusiv-Spiele, große Sales, kostenlose Spiele - die Nutzer des Epic Games Store genießen viele Privilegien. Die Auswahl an Gratis-Spielen kann sich hierbei wirklich sehen lassen, oft gehören Blockbuster oder Geheimtipps dazu. Der Vorteil: Sobald ihr die Spiele einmal heruntergeladen habt, könnt ihr sie für immer behalten.

Ab jetzt bis zum 10. Dezember könnt ihr direkt über den Epic Games Store dieses Metroidvania-Spiel herunterladen:

Danach geht es direkt weiter mit diesen beiden Rollenspiel-Schwergewichten, die ihr vom 10. bis zum 17. Dezember herunterladen könnt:

In den nächsten zwei Wochen kommen Metroidvania- und Rollenspiel-Fans voll auf ihre Kosten im Epic Games Store. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele als nächstes in der Gratis-Auswahl landen werden.

Die Neuauflage zu Cave Story, Pillars of Eternity, Tyranny - in den nächsten zwei Wochen können PC-Spieler drei interessante Spiele im Epic Games Store abstauben. Was Gratis-Spiele betrifft, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.