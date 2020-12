Sichert euch die neue PS5 mit dem o2 Free-M-Vertrag

o2 hat pünktlich zu Beginn der Weihnachtszeit einen Deal auf Lager, der euch so richtig auf die Weihnachtszeit einstimmen soll. Ihr bekommt beim Abschluss des o2 Free-M-Mobilfunktarifs eine PS5 geschenkt und zahlt nur noch einen symbolischen Euro für die neue PlayStation 5. Die PS5 ist zurzeit heiß begehrt, aber der Mobilfunkbetreiber o2 hat sich einige Konsolen gesichert und kann euch nun dieses Angebot machen.

PlayStation 5 für einen Euro und garantiere Lieferung pünktlich zu Weihnachten mit o2 Free M

Die neue PlayStation 5 ist beinahe überall ausverkauft und zahlreiche PlayStation-Fans warten sehnsüchtig darauf endlich eine neue PS5 in die Hände zu bekommen oder wenigsten schnell genug eine Bestellung aufzugeben, bevor die Konsole beim Händler wieder vergriffen ist. Aber die Händler haben jetzt reagiert und ihre PS5-Bestände schon wieder aufgefüllt. Wir sagen euch, wo ihr sonst noch eine PS5 bestellen könnt.

Falls ihr Gamer seid und sowieso einen neuen Handyvertrag sucht oder vielleicht wechseln wollt, dann kommt der Special-Deal "PlayStation 5 + o2 Free M" gerade recht.

Wir erklären euch nun im Detail, was das Angebot beinhaltet und wie ihr euch die PlayStation 5 sichern könnt. Bei o2 bekommt ihr die PlayStation 5 bei Abschluss des Free-M-Vertrages, für den fallen dann monatliche Kosten von 39,99 Euro an und eine einmalige Zuzahlung von einem Euro plus 39,99 Euro Anschlusspreis sowie noch 4,86 Euro Versandkosten.

Im Angebot ist die "Sony PlayStation 5-Digital Edition" enthalten, ihr bekommt also eine PS5 ohne Laufwerk. Dies muss aber kein Nachteil sein, die meisten Spieler laden ihre Spiele eh schon digital herunter und ihr müsst nicht mehr mit Blue-Rays herumhantieren.

Zum Angebot bei o2*

Der Mobilfunk-Tarif beinhaltet 20 GB Highspeed Datenvolumen, einschließlich Allnet-Flat mit Telefon- & und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze. Der O2-Free-M kann mit eurem Smartphone und allen anderen mobilen Endgeräten genutzt werden.

Der O2-Free-M-Tarif im Überblick

Tarif: o2 Free M

20 GB Highspeed-Datenvolumen mit 4G LTE (max. 225 MBit/s)

Ideal nutzbar für: Video-Streaming in HD-Qualität, als Hotspot für ein weiteres Gerät u.v.m.

Allnet-Flat Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

24-Monate Mindestlaufzeit und 3 Monate Kündigungsfrist

Alle anfallenden Kosten des o2-Angebots

Monatliche Grundgebühr: 24 × 39,99 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 4,86 Euro

Zuzahlung für die PS5: 1 Euro

Zusammengefasst: Ihr zahlt also 1.005,61 Euro nach 24 Monaten für den Tarif + PS5

Für wen lohnt sich das Angebot? PlayStation 5 mit o2 Free-M-Vertrag

Das Angebot lohnt sich insbesondere, wenn ihr einen Mobilfunktarif mit neuen Konditionen sucht oder wenn ihr den Anbieter wechseln wollt und besonderes Augenmerk auf hohes Datenvolumen legt, die PS5 ist dann das zusätzliche Sahnehäubchen.

Wenn wir die Gerätekosten für die "PS5-Digital Edition" (Preis: 399,99 Euro) vom Gesamtpreis des Angebots abziehen, dann bleiben noch ca. 600 Euro übrig. Das entspricht 25 Euro im Monat für den Tarif mit 20 GB LTE, Allnet- und SMS-Flat. Falls ihr es nur auf die PS5 abgesehen habt, könnt ihr die SIM-Karte auch verschenken oder verkaufen.

Beachtet auf jeden Fall die Kündigunsfrist von drei Monaten und kündigt rechtzeitig. Ansonsten verlängert sich der Vertrag automatisch um ein ganzes Jahr und es fallen weiterhin monatliche Kosten für den Tarif an, obwohl ihr die PS5 bereits abbezahlt habt.