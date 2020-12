Cyberpunk 2077: CD Projekt verrät, wann ihr das Spiel herunterladen könnt

Macht euch Startklar für Cyberpunk 2077: CD Projekt Red verrät die Preload-Termine.

Der Release von Cyberpunk 2077 steht kurz bevor. Der Entwickler verrät jetzt, wann ihr das Spiel herunterladen könnt. Zudem erfahrt ihr die genaue Uhrzeit, ab der ihr am 10. Dezember direkt loszocken könnt.

Ab wann kann man Cyberpunk 2077 runterladen?

CD Projekt Red verrät in einem Twitter-Post wie ihr euch perfekt auf den Start des langersehnten Cyberpunk 2077 vorbereiten könnt. In einer übersichtlichen Karte wird verraten, ab wann ihr das Rollenspiel schon einmal vorabladen könnt. Xbox-Spieler kommen dabei am besten weg. Diese können ab sofort mit dem Herunterladen beginnen.

Für PC-Spieler ist es am 07. Dezember soweit: GOG-Nutzern ist der Download ab 12 Uhr mittags möglich, Steam- und Epic-User dürfen ab 17 Uhr freudig auf den Download-Button klicken. PlayStation-Spieler bilden dabei das Schlusslicht und können das Zukunftsabenteuer am 08. Dezember vorabladen. Leider ist hier keine konkrete Uhrzeit angegeben:

Ab wann genau kann man Cyberpunk 2077 spielen?

Die Übersicht zeigt im Detail, ab wann ihr am 10. Dezember mit dem Zocken beginnen könnt. Konsolen-Spieler haben hier einen kleinen Startvorteil und dürfen direkt um Mitternacht in Night City abtauchen. Deutsche PC-Spieler können sich auf allen Plattformen ab 01:00 Uhr nachts ins Getümmel stürzen.

Ihr wisst nicht so recht, ob euer PC für Night City gewappnet ist? Wir zeigen euch, welche Systemanforderungen ihr für Cyberpunk 2077 braucht und wie ihr das Beste aus dem Spiel herausholen könnt.

Der Release von Cyberpunk 2077 wird endlich Realität. Nach etlichen Verschiebungen stehen der Termin und die Uhrzeiten endgültig fest. Macht euch bereit und ladet das Rollenspiel schnellstmöglich herunter, um pünktlich zum Start dabei zu sein.