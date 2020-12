Die Releases in der Kalenderwoche 50.

Das vielleicht größte Spiele-Highlight des Jahres hat sich seinen Auftritt lange aufgespart. In der zweiten Dezemberwoche dürft ihr nun endlich nach Night City reisen.

Puyo Puyo Tetris 2 | 8. Dezember

PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Puyo Puyo trifft bei Sega ein weiteres Mal auf Tetris: In Puyo Puyo Tetris 2 erwartet euch das bekannte Grundprinzip der beiden Puzzle-Spiele gepaart mit einer durchaus abgefahrenen Story. Spielerisch erwarten euch ein paar Neuerungen: Im Talent-Kampf-Modus gibt es beispielsweise charakterbasierte Fähigkeiten und ausrüstbarte Karten, durch die ihr euren Spielstil individualisieren könnt. Dadurch könnt ihr das gegnerische Spiel direkt sabotieren oder eure Lebenspunkte vor Angriffen schützen.

Darüber hinaus bietet Puyo Puyo Tetris 2 den kunterbunten Mix aus zahlreichen Spielmodi, die offline und online gespielt werden können. Während die gesamte Konsolenpalette bereits noch dieses Jahr bedient wird, erfolgt ein Release für den PC erst 2021.

Doom: Eternal | 8. Dezember

Switch

Erst in der Versenkung verschwunden, aber nun steht der Release kurz bevor: Doom: Eternal für die Nintendo Switch meldet sich zurück. Inhaltlich erhalten Käufer auf der Nintendo-Konsole das komplette Basispaket, welches vor allem aus einer recht umfangreichen Singleplayer-Kampagne und dem optionalen Battle-Modus besteht. Wie gut sich Doom: Eternal auf den anderen Konsolen und dem PC spielt, haben wir für euch bereits im Test "Doom: Eternal | Bei diesem Shooter bleibt kein Auge trocken!" unter die Lupe genommen.

Käufer von Ladenversionen gucken jedoch bei Doom: Eternal in die Röhre. Bethesda und id Software haben sich dafür entschieden, den Ego-Shooter nur digital über den eShop zu verkaufen. Wer bis zum 22. Dezember zuschlägt, erhält außerdem Doom 64 gratis dazu.

Cyberpunk 2077 | 10. Dezember

PC / PS4 / Xbox One

Das Beste zum Schluss? Zumindest hat sich Cyberpunk 2077 als eines der meisterwarteten Spiele des aktuellen Jahres jede Menge Zeit gelassen. Im neuen Rollenspiel der "The Witcher 3: Wild Hunt"-Macher schlüpft ihr in die Rolle von Protagonist V, der je nach Herkunft ein ganz besonderes Abenteuer in Night City erlebt. Schießereien, Ausbau der eigenen Fähigkeiten, wilde Verfolgungsjagden auf den neonbeleuchteten Straßen der Stadt, dutzende Nebenmissionen absolvieren und in Dialogen kühlen Kopf bewahren: Auf dem Papier bietet Cyberpunk 2077 ganz viel Rollenspiel. Was davon auch im Spiel rüberkommt, könnt ihr nun schon bald sebst herausfinden.

Eure Herkunft sagt einiges in Cyberpunk 2077 über euch aus:

Der Release von Cyberpunk 2077 findet auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One statt. Besitzer einer Next-Gen-Konsolen schauen aber nicht in die Röhre: Dank Abwärtskompatibilität könnt ihr das Rollenspiel auch auf der PlayStation 5 und Xbox Series X/S erleben. Verbesserte Versionen sollen noch folgen.

Medal of Honor: Above and Beyond | 11. Dezember

Oculus Rift / Valve Index / HTC Vive

Zurück zu den Wurzeln der Franchise, nur moderner: Das ist ungefähr die Devise von Medal of Honor: Above and Beyond. Entwickler Respawn Entertainment (Titanfall 2, Apex Legends) setzt dafür zum einen auf das Szenario des Zweiten Weltkriegs und zum anderen auf eine dreigeteilte Story-Kampagne. In dieser erlebt ihr Missionen an verschiedenen Orten auf der Welt, ehe ihr euch danach optional in den Multiplayer-Modus des Ego-Shooters stürzen könnt.

Die große Besonderheit? Der Release von Medal of Honor: Above and Beyond findet exklusiv für die virtuelle Realität statt. Besitzer von Oculus Rift, Valve Index oder HTC Vive können am PC einsteigen. Ob auch an einer Umsetzung für PlayStation VR gearbeitet wird, ist aktuell unklar.