PS5-Spieler wählt den perfekten Moment für seine Platin-Trophäe

PS5-Spieler zeigt, wie ihr eine Platin-Trophäe auf bestmöglichen Wege verdient.

Die Trophäen-Jagd ist für einige PlayStation-Spieler von besonderer Bedeutung. Ein PS5-Spieler kreiert in Astro's Playroom jetzt den perfekten Moment, um eine Platin-Trophäe einzuheimsen.

Das vorinstallierte, kostenlose Spiel Astro's Playroom hat bei vielen PS5-Spielern für unerwartete Begeisterung gesorgt. In dem Spiel verstecken sich viele niedliche und amüsante Referenzen aus dem PlayStation-Universum und natürlich auch etliche Trophäen.

Der Erhalt einer Platin-Trophäe und somit die befriedigende Vervollständigung, ist oftmals ein besonderer Moment. So auch für einen PS5-Spieler des niedlichen Roboter-Abenteuers. Mit dem Griff zu einer im Spiel existierenden Platin-Trophäe wird dieser besondere Moment sogar zu einem perfekten Ereignis.

Dank der Aufnahme der glorreichen Situation ist diese Meta-Ebene der Trophäen-Jagd auch unter der Reddit-Community ein Hit:

Sich die Platin-Trophäe mit dem Aufheben der Platin-Trophäe zu verdienen, scheint ein Trend zu sein, den auch andere Spieler in Angriff genommen haben, wie der Thread unter dem Post verraten lässt.

Der Nutzer crashbandicoochy ist es bei jedem Spiel wichtig, sich die passendste Trophäe für den Schluss aufzubewahren, er schreibt:

"Ich versuche immer die am besten passendste Trophäe bis zum Schluss zu sichern. Habe ich bei Astro gemacht, habe mich auf dem Avengers Tower in Spider-Man niedergesetzt und habe alle Walküren in God of War besiegt. Jetzt wo wir Aufnahmen für Trophäen haben, stelle ich diese Option immer ein, nur um meine Platin-Trophäen aufzunehmen."