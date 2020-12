Die Sims 4: Der Sensenmann hat einen unerwarteten Nebenjob

Der Sensenmann in Die Sims 4 glänzt mit einer unerwarteten Nebentätigkeit.

Wer in seinem Beruf den Tod höchstpersönlich verkörpert, sollte wahrscheinlich mehr als genug um die Ohren haben. Nicht so der Sensenmann in Die Sims 4. Dieser besitzt einen überraschenden Nebenjob.

Der Sensenmann – der perfekte Babysitter?

Kinderbetreuung und Todesverkündungen sind nicht unter einen Hut zu bringen? Geht es nach dem Sensenmann in Die Sims 4 sind dies völlig vereinbare Beschäftigungen. Der stressige Job als Todesbringer verlangt offenbar nach einem freundlichen Ausgleich mit den Kleinsten des Simulationsspiels.

Ein Spieler auf Reddit teilt seine rührende Geschichte des aufopferungsvollen Sensenmannes, der sich anscheinend hervorragend als Babysitter eignet:

Witzigerweise ist der Sensenmann des Spielers kein großer Fan von Kindern, der Sohn des Hauses scheint allerdings die große Ausnahme zu sein. Der Tod sei ununterbrochen damit beschäftigt, sich liebevoll von sich aus um den Kleinen zu kümmern.

Zumindest für ein Kind scheint der Tod der perfekte Aufpasser zu sein, die Tochter des Hauses habe da weniger Glück. Die musste schon mehrfach die Zerstörung ihres Puppenhauses durch den Sensenmann ertragen.

Der Sensenmann ist auch ein guter Mitbewohner!

Offenbar wird der Todesbringer in der Sims-Community nicht nur für seine drollige Rolle als Babysitter gefeiert. Im Thread des Reddit-Posts berichten mehrere Spieler, welch vorzüglicher Mitbewohner der Sensenmann abgibt.

Mit dem Erweiterungspack “An die Uni“ könnt ihr ihn dazu überreden, bei euch einzuziehen und von seinen ausgezeichneten Manieren profitieren. Der User triforcelegends024 schreibt dazu auf Reddit:

“Ich habe es geschafft den Sensenmann als Mitbewohner zu gewinnen und er hat immer das Chaos beseitigt, das mein Sim hinterlassen hat. Um die Kinder hat er sich auch gekümmert. Als offizieller Mitbewohner (durch Cheats ist es auch möglich, den Sensenmann einziehen zu lassen) hat er sogar MICH bezahlt, um mein Babysitter und Haushelfer zu sein.“

Die Sims 4 | Das DLC System

Solltet ihr noch auf der Suche nach einem zuverlässigen Mitbewohner für eure Figuren in Die Sims 4 sein, können wir euch den Sensenmann hiermit wärmstens ans Herz legen. Habt ihr auch lustige Geschichten mit Gevatter Tod erlebt? Dann schreibt uns gerne davon in den Kommentaren auf Facebook.