Gewinnspiel: Holt euch besondere Spielinhalte für drei MMO-Klassiker

Jetzt mitmachen und tolle Preise für Metin 2, TERA und NosTale gewinnen!

Jetzt mal ehrlich: Draußen ist es schweinekalt, es wird schon früh stockfinster und Weihnachtsmärkte fallen dieses Jahr ohnehin flach. Wie ihr trotzdem weihnachtliches Flair auf eure Bildschirme zaubern könnt? Ganz einfach: Macht bei unserem Gewinnspiel mit!

Publisher Gameforge möchte, dass ihr euch auch in Videospielen mit schönen Dekorationen und weihnachtlicher Stimmung umgeben könnt. Aus diesem Grund gibt es für die drei folgenden Klassiker jeweils fünf PC-Keys zu gewinnen, die euch mit recht kostbaren In-Game-Objekten versorgen. Folgendes steht bereit und wartet nur auf eure Einsendung:

Metin 2

Der MMO-Dauerbrenner Metin 2 entführt euch in ein fernöstlich angehauchtes Kaiserreich. Ein Meteoriteneinschlag verändert die Tier- und Pflanzenwelt. In dem Chaos teilt sich das Reich in drei Fraktionen auf. Euer Ziel ist es, die wild gewordenen Tier zu besänftigen und den Unheilsbringer, den Metin-Stein, zu zerstören.

Für euer Abenteuer könnt ihr folgendes gewinnen:

einen Weihnachtsbaum

5 Tränke der Weisheit

TERA

Im MMO-Klassiker TERA enstand die Welt Arborea aus den Träumen der machtvollen Wesen Arun und Shara, deren Körper die beiden großen Kontinente der Welt bilden. Doch damit hatten die beiden Wesen noch nicht ausgeträumt. Schon bald entstiegen zwölf Götter ihren schlafenden Gedanken, die einen schrecklichen Krieg unter sich begannen.

Schaut euch den Trailer zu TERA an:

Doch auch die Sterblichen traten aus den Träumen hervor. Nach den Konflikten mit den Göttern formten die überlebenden Rassen eine Allianz, um ihre Welt vor allerlei Bedrohungen zu beschützen.

Wenn ihr mal in TERA reinschnuppern wollt, wäre ein Gewinn die beste Gelegenheit dazu. Das könnt ihr abgreifen:

7 Tage TERA Club Mitgliedschaft

eine Weihnachtsbox mit diversen Skins

NosTale

Das dritte MMO im Bunde ist das leichtherzige und farbenfrohe NosTale. Im Spiel verfolgt ihr die Hauptgeschichte über mehrere Akte hinweg, wobei jeder Akt mehrere spannende Szenarien für die Spieler bereithält.

NosTale fällt vor allem durch seine verspielte Optik und seine starken Anime-Einflüsse auf. Auch für dieses Abenteuer könnt ihr ganz spezielle Gegenstände gewinnen, nämlich folgende:

Rentier-Overall

Rentiermütze

Riesiger Erholungstrank

Segen des Schutzengels

Herzfeuerwerk

Ich will gewinnen, was muss ich tun?

Weil wir schon mitten in der Adventszeit sind, würden wir gerne von euch wissen, ob ihr dieses Jahr brav wart und euch einen Preis verdient habt. Schreibt uns in maximal zehn Worten, warum ihr euch einen Key verdient habt.

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "ICH WAR BRAV" und dahinter das Spiel, für das ihr gerne Keys gewinnen würdet. Beispiel: "ICH WAR BRAV - TERA"

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben.

Versandadresse ist in diesem Fall nicht nötig, die Keys werden euch per Mail zugestellt.

Bitte achtet auf Vollständigkeit, es ist wirklich nicht schwer. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 13. Dezember um 23.59 Uhr.

Die Gewinner wird unter allen vollständigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden ausschließlich zum Versand der Gewinne an die PR-Agentur von Sony weitergegeben und werden nicht weiterverwendet.

Nun legt aber los! Die Preise gewinnen sich nicht von allein! Wir wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme und drücken euch allen schon mal ganz fest die Daumen.