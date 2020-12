Nintendo sagt Event ab, Fans vermuten Bestrafung für ihren Protest

Nintendo soll einen Turnier-Stream gecancelt haben, die Community vermutet eine größere Verschwörung dahinter. Bildquelle: Getty Images / yuriyzhuravov.

Die Nintendo-Community ist außer sich. Ein "Splatoon 2"-Turnierstream wurde nun kurzfristig abgesagt, die Hintergründe sind unklar. Die Fans vermuten jedoch, dass diese Entscheidung mit einem Spieler-Protest zusammenhängen könnte.

Die Nintendo-Community ist bestürzt. Ursprünglich sollte am 6. Dezember das Splatoon 2 North America Open als Stream übertragen werden. Wie Slimy, Moderator des eSport-Turniers, auf Twitter mitteilte, sei der Stream nun durch Nintendo gecancelt worden.

Offiziell ist dies noch nicht bestätigt worden, die Veranstalter selbst bleiben kryptisch und nennen auf Discord „unerwartete Herausforderungen bei der Ausführung“ als Grund für die Absage. Laut Slimy wolle Nintendo mit der Cancelung auf den Protest einiger Sportler reagieren, die Hashtags wie #FreeMeele in ihre Namen aufgenommen haben, um Nintendos eSport-Politik zu kritisieren.

Kind of funny that they'll sever their own "support" that they love to parade around as something so fantastic, just because the Splatoon community wanted to stand in solidarity with the other scenes that Nintendo outright harms.#freemelee #savesmash pic.twitter.com/3F77b19pDE