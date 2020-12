Cyberpunk 2077: Die Presse hat ein finales Urteil gefällt

Die ersten Wertungen zu Cyberpunk 2077 sind da!

Während Cyberpunk 2077 erst in zwei Tagen erscheint, konnte die weltweite Gaming-Presse bereits einen Blick in das SciFi-RPG werfen. Die Mehrheit ist begeistert, einige wenige sind enttäuscht.

Cyberpunk 2077: Das sind die ersten Wertungen

Die Fans warten schon seit sehr vielen Jahren auf Cyberpunk 2077, nach vielen Verschiebungen ist es am 10. Dezember dann endlich soweit. Aber was sagen die Gaming-Magazine, die das Spiel schon vorab testen konnten? Auf Metacritic erhält Cyberpunk 2077 einen Metascore von 91 bei 44 verzeichneten Reviews.

Das generelle Wertungsbild zeigt, dass Entwickler CD Projekt Red seine Versprechen gehalten hat. Die Wertungen scheiden sich ab dem Punkt, sobald der Spielzeit-Umfang und die technische Qualität betrachtet werden. Wir haben euch die aussagekräftigsten Reviews herausgesucht:

100er-Wertung von PC Games: „Das Setting ist erfrischend anders und kann nur mit Deus Ex verglichen werden, auch wenn CD Projekt Red stilistisch noch viel mehr zu bieten hat. Ich mochte auch die großartigen Charaktere sehr. Und ich spreche hier nicht einmal von Keanu Reeves. Ich nahm besonders Charaktere wie Judy, Panam und Delamain in mein Herz und verfolgte ihre Nebenhandlungen mit fast mehr Freude als meine eigene Hauptgeschichte. Als Rollenspiel bietet es mir genau die richtige Mischung aus tiefgreifendem Charaktersystem und packender Kampfhandlung. Ich freue mich schon auf eine weitere Runde, in der ich einen ganz anderen Ansatz ausprobieren werde. Ich finde es eigentlich ziemlich positiv, dass es nicht so umfangreich ist wie The Witcher 3.“ 91er-Wertung von GameStar: „In der letzten Konsolengeneration hatte ich nur zweimal Tränen in den Augen. Während der Yuriko-Quest von Ghost of Tsushima. Und bei den Credits von Cyberpunk. Denkt an diese wehmütigen Bauchschmerzen, wenn ihr euer Lieblingsbuch zum ersten Mal fertigliest. All die großartigen Charaktere, die herzerwärmenden Erlebnisse, die Schicksalsschläge, die lustigen Zufälle rasseln wieder an eurem inneren Auge vorbei. Es wird niemals das gleiche sein wie beim ersten Mal. Ihr würdet gerne euer Gedächtnis von einem Ripperdoc löschen lassen, damit ihr alles noch einmal erleben könnt. Das macht Cyberpunk 2077 mit mir. Und wahrscheinlich auch mit euch.“

85er-Wertung von Millenium: „Cyberpunk 2077 ist ein großartiges Science-Fiction-Werk, das keine Angst vor Schock oder Verstörung hat, ohne unbedingt der lang erwartete Messias zu sein. Das Universum, die Atmosphäre und die Geschichte sind faszinierend und reichhaltig. Es bietet eine große Entscheidungsfreiheit, sowohl im Szenario als auch in den Kämpfen. Night City ist ein Ort wie kein anderer. Es ist jedoch eine Schande, dass nach all den Jahren der Entwicklung vielen Elementen immer noch der letzte Schliff fehlt und das Gameplay nicht so zufriedenstellend ist, wie man es sich erhofft hätte. Wir hatten das unangenehme Gefühl, dass das Spiel veröffentlicht wurde, bevor es wirklich fertig war.“ 70er-Wertung von GameSpot: „Euer Kilometerstand kann variieren, aber unserer Erfahrung nach sind die Fehler auffällig und auf der ganzen Linie erheblich, sodass wir häufig gezwungen sind, Spielstände neu zu laden oder das Spiel vollständig zu beenden. Es ist schwer, wirklich in eine Welt zu gelangen, die man ständig verlassen muss. Aber dann ist es schwierig, allgemein in die Welt von Cyberpunk 2077 einzusteigen. So viel davon ist oberflächliches Set-Dressing, und überall um dich herum passiert so viel - Werbung wird immer geschaltet, auf den Straßen kommt es zu Schießereien, Texte über Autos, die du nie kaufen wirst - vieles an dem Spiel fühlt sich überflüssig an. Die Nebenquests und die Charaktere, die sie präsentieren, sind das leuchtende Leuchtfeuer durch die neongetränkte Trostlosigkeit von Night City und geben euch Raum, um das Beste zu entdecken, was die Kern-RPG-Mechanik zu bieten hat. Dies führte mich durch eine ansonsten enttäuschende Erfahrung.“

Ein Meisterwerk oder ein unfertiges Produkt? Die Mehrheit der Presse ist begeistert von Cyberpunk 2077, für einige wenige Stimmen ziehen die technischen Fehler allerdings den Gesamteindruck herunter. Es bleibt abzuwarten, was die Spieler zu Cyberpunk 2077 sagen werden, wenn es am 10. Dezember für PC, PS4 sowie Xbox One erscheint. Der Release für PS5 und Xbox Series X soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Cyberpunk 2077: Eine großartige Welt versus technische Fehler. Jedes Gaming-Magazin führt dieselben Punkte zu Cyberpunk 2077 an, nur mit unterschiedlicher Gewichtung. In zwei Tagen können sich die Spieler dann selbst ein Bild machen.