Wie in GTA: PS5-Diebe brechen in fahrende LKW ein

Diebe machen einen auf GTA um PS5 zu klauen. Bildquelle: Getty Images / RistoArnaudov

Diebe klettern vermehrt in fahrende Transporter um PS5, Fernseher und andere Wertgegenstände abzugreifen. Klingt im ersten Moment wie eine Szene aus einem Videospiel, ist jedoch bittere Realität.

Wieso klettern Leute in fahrende Lastwagen?

Die PS5 ist nach wie vor heiß begehrt und restlos ausverkauft. Online-Händler konnten vor einigen Tagen zwar wieder neue Exemplare zum Verkauf anbieten, doch auch das hielt nicht lange an, bevor das Lager wieder leer gekauft war.

Umso dreister werden momentan Reseller, die sich die „Next Gen“-Konsole in Massen beschaffen um sie online dann für Unsummen anzubieten. Um an eine der gefragten Konsolen zu gelangen, greifen einige private Verkäufer nun sogar zu besonders harten Mitteln – wie zum Beispiel zum Diebstahl. Direkt aus einem fahrenden Lastwagen. In Rumänien kommt es momentan vermehrt zu solchen Raubüberfällen auf Lieferanten von Fernsehern, Handys und Konsolen.

PS5-Diebe machen einen auf GTA-Kriminelle

Das Vorgehen ist genauso gefährlich wie es es klingt. Die Diebe fahren nah mit dem Auto an die Rückseite eines LKWs, ein Einbrecher krabbelt durch das Dach auf die Motorhaube und ein zweiter hält seine Beine fest, während er die Türen des Transporters mit einer Brechstange oder Ähnlichem öffnet.

Eine Aufnahme aus dem Jahr 2012 verdeutlicht, wie so ein Diebstahl vonstattengeht:

Warum die Mission im Video dann doch kurzerhand abgebrochen wurde, ist unklar. Vielleicht haben sich die Übeltäter einfach umentschieden, vielleicht wurden sie aber auch falsch informiert und fanden dann doch keine wertvollen Gegenstände im Lastwagen vor.

Wie häufig kommt es zu solchen Überfällen?

Wie Eurogamer berichtet, ist diese Art des Diebstahl in Rumänien relativ weit verbreitet. Bis September 2020 kam es im gesamten Jahr wohl zu über 27 solcher Fälle, seit dem Release der PS5 sei die Zahl aber wohl noch mal um Einiges angestiegen. Mit bis zu 80 km/h trauen sich einige Räuber an ihr Ziel – sie machen also vor wenig Halt.

Die rumänische Polizei warnt LKW-Fahrer nun vor der Technik, denn besonders im Weihnachtsgeschäft versuchen sich viele Kriminelle dadurch eine goldene Nase zu verdienen. Wie The Times berichtet, werden gezielt LKWs ausgeraubt, weil sie schlechter gesichert sind als zum Beispiel Lagerräume und Läden gesichert sind.

In unseren Breitengraden ist das Vorgehen nicht bekannt, zumindest nicht in einem solchen Ausmaß.

PS5 auf Amazon beobachten

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Der Hype um die PS5 ist noch immer so groß, dass Diebe solch gefährliche Stunts auf sich nehmen um die Konsolen weiterverkaufen zu können. Habt ihr schon eine abbekommen oder klingt das Einsteigen in den nächstbesten Transporter für euch mittlerweile nach der schnellsten Methode in absehbarer Zeit an eine PS5 zu kommen?