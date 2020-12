Cyberpunk 2077 kämpft noch mit großen Problemen

Cyberpunk 2077 leidet noch an einem großen Kritikpunkt.

Die ersten Reviews des langersehnten Cyberpunk 2077 sind endlich da und offenbar haben die Spieler mit etlichen Bugs zu kämpfen. Einige so schwer, dass das Spiel versagt. Doch der Day-One-Patch soll Abhilfe schaffen.

Die ersten Reviews auf Metacritic zeichnen ein durchaus positives Bild für das am 10. Dezember erscheinende Cyberpunk 2077. Die meiste Kritik erntet das SciFi-RPG für etliche Grafikfehler, die die Open-World zu plagen scheinen.

Wie Gamerant berichtet sind einige davon so schwerwiegend, dass das Spiel bei Testern sogar zum Absturz führte. Alle Tester haben die PC-Version des Rollenspiels erhalten und offenbar fehlte dieser zum Test-Zeitpunkt noch der nötige Feinschliff.

Dass Open-World-Games anfälliger für Bugs sind, ist keine Neuheit und erfahrungsgemäß werden Schönheitsfehler mit Updates gerne noch ausgebügelt. Dies soll für die Release- und somit auch Konsolen-Versionen der Fall sein.

Wie der PR-Verantwortliche Fabian Mario Döhla auf Twitter versichert, soll die finale Version von Cyberpunk 2077 mit dem Day-One-Patch ein völlig anderes Spiel sein als das, was die Tester in die Finger bekommen haben:

It is a different game with console update, yes.