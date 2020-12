9 Vorsätze, die Kratos und andere Charaktere für 2021 haben

Auch Kratos aus God of War könnte einen Neujahrsvorsatz gut gebrauchen. (Quelle: Getty Images, momnoi)

Auch Videospielcharaktere könnten 2021 von guten Vorsätzen profitieren. Wir sagen euch in unserer Bilderstrecke, welche Neujahrsvorsätze Kratos, Lara Croft, Mario und andere Charaktere fassen sollten.

Neun Vorsätze von Videospiel-Legenden

Feuerwerk, der Mitternachts-Countdown, ein paar Gläschen Sekt und gute Vorsätze gehören für viele Menschen zum Jahresausklang einfach dazu. Leider sind Videospiel-Charaktere aber bisher weitestgehend von solchen Traditionen ausgenommen.

Dabei wäre es doch eigentlich zumindest recht interessant zu sehen, welche Neujahrsvorsätze einige der bekanntesten Videospielcharaktere aller Zeiten wohl für 2021 fassen würden.

Da wir sie aber leider nicht selbst fragen konnten, haben wir Sonic, Mario und Co. diese Aufgabe einfach einmal abgenommen. In unserer Bilderstrecke am Ende dieses Artikels findet ihr deswegen neun Neujahrsvorsätze, die wir einigen der bekanntesten Videospiel-Ikonen für 2021 ans Herz legen möchten.

Neujahrsvorsätze: Selbst Videospielhelden sind nicht perfekt

Der Jahreswechsel ist eine Zeit, in der auch Videospiel-Charaktere die Chance bekommen sollten, ihre Angewohnheiten und Schwächen zu reflektieren und Besserung zu geloben. Selbst langlebige Gaming-Legenden wie Lara Croft, Pac-Man und Nathan Drake könnten zweifellos ein bisschen an sich arbeiten

Von mehr Empathie und Mitgefühl für ihre Mitmenschen bis hin zu einer besseren Ernährung und einem ausgeglicheneren Temperament: In unserer Bilderstrecke stellen wir neun Neujahrsvorsätze vor, die sich berühmte Videospiel-Charaktere für 2021 vornehmen sollten.

