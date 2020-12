Halo: Infinite - Microsoft hat schlechte Nachrichten für alle Fans

Der Release von Halo: Infinite verzögert sich noch etwas.

Der bisher recht holprige Release vom kommenden "Sci Fi"-Shooter Halo: Infinite wird sich noch etwas in die Länge ziehen. Microsoft-Entwickler 343 Studios hat nun ein neues angepeiltes Release-Fenster für das Spiel bekanntgegeben.

Halo: Infinite sollte ursprünglich als Exklusiv-Hit parallel zum Release der Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen – doch das Spiel wurde nicht rechtzeitig fertig und auf 2021 verschoben. Nun haben die Entwickler ein Release-Zeitfenster bekanntgegeben und Halo-Fans müssen sich demnach noch eine Weile gedulden.

Halo: Infinite ist erst für Herbst 2021 geplant

343 Studios hat den Release-Termin von Halo: Infinite auf den Herbst 2021 (zwischen September und November) gelegt. Damit würde das Spiel ein ganzes Jahr nach dem ursprünglich angedachten Termin erscheinen – falls es denn gelingen wird, das neue Veröffentlichungsdatum einzuhalten.

In einem ausführlichen Blog-Post hat sich das Entwickler-Team direkt an die Fans gewendet und erklärt, woran in der Zwischenzeit noch gearbeitet werden soll – dazu zählen unter anderem graphische Arbeiten und die Multiplayer-Funktionen.

In diesem Kontext wurde in dem Blog-Post ebenfalls verraten, dass der "Free to Play"-Multiplayer zwar Mikrotransaktionen beinhalten wird, jedoch anscheinend nicht auf Loot Boxes zurückgreifen wird.

Halo: Infinite - Hoffentlich lohnt sich die Wartezeit

Halo: Infinite hat bereits eine äußerst schwierige Produktionsphase hinter sich, in der das Spiel verschoben werden musste und mehrere wichtige Mitarbeiter von dem Projekt zurückgetreten sind.

Nun, da dem Projekt mehr Zeit zur Verfügung steht, bleibt aber immerhin zu hoffen, dass das Team das gewünschte Spielerlebnis realisieren kann, ohne dabei in eine Crunch-Phase verfallen zu müssen. Somit könnte die Verzögerung sowohl für die Spieler als auch die Entwickler etwas Gutes mit sich bringen.

