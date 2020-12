Cyberpunk 2077: Launch-Trailer sendet geheime Botschaft

Der Launch-Trailer von Cyberpunk 2077 ist da! Und er enthält eine geheime Nachricht.

Der offizielle Launch-Trailer von Cyberpunk 2077 erblickt endlich das Licht der Welt. Darin ist eine interessante Botschaft versteckt, für die ihr ganz genau hinschauen müsst.

Am 10. Dezember ist es endlich soweit und Cyberpunk 2077 wird etliche Spieler nach Night City entführen. Zur Einstimmung auf das Ereignis kommt der offizielle Launch-Trailer pünktlich um die Ecke:

Im englischsprachigen Launch-Trailer hat PCGamer eine wirklich interessante Entdeckung gemacht: Pausiert ihr den Trailer an der richtigen Stelle (etwa bei 02:09), findet ihr eine geheime Cyber-Message, die auf kommende kostenlose DLC-Inhalte für Cyberpunk 2077 hinweist:

Die versteckte Nachricht ist ganz schwach zu erkennen. Das ist nicht das erste Easter Egg in einem Trailer zu Cyberpunk 2077. (Bildquelle: PCGamer.)

Wie bereits bekannt ist, wird es wie auch schon bei The Witcher 3 einige Erweiterungen für Cyberpunk 2077 geben. Neben der Erwähnung der umfangreichen Story-Erweiterungen verrät die Botschaft zudem folgendes:

„Bevor wir da ankommen (bei den Erweiterungen), werden wir unser kostenloses DLC-Programm Anfang 2021 starten. Wie bei The Witcher 3 könnt ihr eine Auswahl an kostenlosen DLC-Packs erwarten, die auf Night City treffen werden. Diese bringen einen Haufen an coolem Zeug, das noch mehr Leben in die Welt der düsteren Zukunft bringt.“