Cyberpunk 2077: Spielabschnitt ist für manche Spieler ein Gesundheitsrisiko

Ein Feature in Cyberpunk 2077 löst bei Spielern Unerwünschtes aus.

Der große Release von Cyberpunk 2077 steht uns kurz bevor – doch einige Spieler sollten den futuristischen „Open World“-Epos lieber mit etwas Vorischt genießen. Neuen Berichten zufolge könnte sich das Spiel nämlich negativ auf die Gesundheit einiger Spieler auswirken.

Morgen, am 10. Dezember 2020 ist es endlich so weit: Cyberpunk 2077 wird, nach mehreren Verschiebungen, endlich veröffentlicht. Die ersten Rezensionen tummeln sich nun bereits online und zeichnen dabei ein äußerst positives Bild: ein Metascore von 91 und viele begeisterte Reviewer, die das Spiel in höchsten Tönen loben.

Journalistin Lianna Ruppert überkam beim Spielen aber leider nicht nur Freude, sondern auch ein heftiger epileptischer Anfall, wie sie in ihrem Artikel dazu schreibt. In diesem warnt sie andere Epileptiker vor den Risiken des Spiels und geht genauer auf mögliche Trigger-Faktoren eines Anfalls ein.

Ihren Schilderungen nach werden diese vor allem durch schnell blinkende Lichter ausgelöst, welche in der dystopischen Neon-Welt von Cyberpunk 2077 an jeder Ecke auf euch warten. Besonders die Braindance-Sequenzen sollen mit ihren Glitch-Animationen eine Gefahr für Epileptiker darstellen.

Wie schlimm sich die Effekte des Spiels auf Epileptiker auswirken, variiert von Fall zu Fall. Daher muss jede Person selbst abwägen ob sie sich dennoch ans Spiel wagt oder das Risiko lieber nicht eingeht. Einige Effekte können zumindest in den Einstellungen angepasst werden – jedoch erst mitten im Spiel, nicht bereits zu Beginn, wie Kotaku berichtet.

Eine Epilepsie-Warnung gibt es beim Starten des Spiels noch nicht. Journalistin Lianna Ruppert musste es erst am eigenen Leib erfahren. Sie schreibt sie hätte sich mithilfe ihres Mannes durch das Spiel gekämpft. Dieser hatte zum Beispiel die Braindance-Abschnitte für sie übernommen.

Per Twitter meldet sich nun Entwickler CD Project Red zur Thematik zu Wort:

Thank you for bringing this up. We’re working on adding a separate warning in the game, aside from the one that exists in the EULA (https://t.co/eXpPn73VSK). Regarding a more permanent solution, Dev team is currently exploring that and will be implementing it as soon as possible. https://t.co/lXFypnSit2