Cyberpunk 2077: Bekannter YouTuber verweigert Review - das steckt dahinter

Youtuber möchte keine Review veröffentlichen - und das hat seine Gründe.

Ein bekannter YouTuber, der sich auf Spiele-Reviews spezialisiert hat, durfte ebenfalls Hand an das heiß erwartete Cyberpunk 2077 legen. Jetzt offenbart dieser, warum er trotzdem keine Review veröffentlichen wird.

Ein bekannter YouTuber veröffentlicht regelmäßig Videospiel-Reviews auf seinem Kanal Skill Up und hatte dies auch für das langersehnte Cyberpunk 2077 vor. In einem Thread auf Twitter nennt er jetzt seine Gründe, warum er sich dagegen entschieden hat, eine Review zu präsentieren:

I have finished Cyberpunk but I will not have a review up today as I could not comply with CDPR"s embargo requirement that prohibited us from using our own recorded gameplay in the review. Instead, we were told to use b-roll, which is basically trailer footage (cont...)