Ü18-Games: Steam hilft euch bei der Suche

Auf Steam wird die Suche nach Ü18-Spielen bald leichter. Getty Images / Deagreez

Steam werkelt momentan an einer neuen Möglichkeit euch noch gezielter Spiele vorzuschlagen, nach denen ihr sucht. Dadurch sollen vor allem auch Ü18-Games leichter zu finden sein, die vorher durch die Plattform eher versteckt wurden.

Was ändert Steam?

Steam Labs experimentiert zurzeit mal wieder mit einer neuen Funktion herum. Dieses Mal handelt es sich darum, dass euch das Finden von bestimmten Spielen vereinfacht werden soll. Mehr Kategorien ermöglichen es daher nun auch gezielt nach Spielen zu suchen, in denen es besonders heiß hergeht.

Eine Unterteilung in Genres gab es zwar auch schon davor, eine so detaillierte mit Sub-Genres und speziell Sex-Spielen ist aber erst jetzt mit der Neuerung auf der Plattform aufgetaucht. Auch nach Themen könnt ihr nun übrigens suchen: ob Science Fiction oder Mittelalter – für das Setting eurer Wahl spuckt euch Steam nun mehrere passende Spiele dazu aus.

Warum werden Ü18-Games relevanter für Steam?

Die vergangenen Jahre über ist Steams Angebot an Pornospielen immens gewachsen. Was einst Nische war, bedient mittlerweile eine immer größer werdende Gruppe von Gamern.

Da sich Videospiele als beliebtes Medium weiterhin verbreiten und auch junge Videospiel-Fans irgendwann mal erwachsen werden, wächst auch die Nachfrage an Spielen für Erwachsene. Einer Studie nach spielen 35 bis 65-Jährige heute mehr Videospiele als je zuvor.

Gamerant zählt ein paar Beispiele dafür auf, was in der Kategorie momentan so alles gefunden werden kann: BustyBiz, Sex Quest, Midnight Castle Succubus und Among Ass, eine Parodie des Indie-Hits Among Us, sind mit von der Partie.

Bisher ist das Feature nur zum Test auf Steam, sollte es sich aber als nützlich erweisen, behält die Plattform diese neue Art der Unterteilung bei.

Einigen Spielern könnte Steams kleine Umstrukturierung auf jeden Fall dabei helfen neue Spiele zu finden. Seid ihr dankbar für die neue Funktion oder hattet ihr bis jetzt noch keine Probleme neue Spiele auf Steam zu finden? Schreibt es und gerne in die Kommentare auf Facebook!