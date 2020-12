Minecraft bekommt bestes Gratis-Update aller Zeiten

Minecraft bekommt das hübscheste Update spendiert – mit einem Haken.

Nach langer Beta-Phase dürfen sich Minecraft-Spieler endlich über eines der schönsten Updates aller Zeiten freuen. Um dieses voll auskosten zu können, braucht ihr allerdings bestimmte Voraussetzungen.

Endlich: Raytracing für Minecraft

Die Beta-Phase des Raytracing-Updates für Minecraft ist endlich vorbei. Ab sofort können Spieler mit Windows 10 die tollen Vorzüge der Echtzeit-Lichteffekte genießen. Seht euch die extremen Grafikunterschiede im offiziellen Release-Trailer genauer an:

Minecraft: Offizieller Raytracing-Release-Trailer

Das von Mojang und Nvidia entwickelte Grafik-Update ist für alle Spieler kostenlos erhältlich. Einen technischen Haken hat die Sache allerdings: Wie Eurogamer berichtet, müsst ihr über eine Grafikkarte verfügen, die Raytracing unterstützt. Wenn ihr eine RTX-Grafikkarte habt, bekommt ihr zusätzlich Zugriff auf eine spezielles Texture-Pack, das mit den Raytracing-Effekten spielt, um ein verbessertes Erlebnis zu erhalten.

Mit Raytracing erwarten euch aufgehellte Blöcke, strahlende Pixel, Wasserreflexionen, genaue Schlagschatten und reichhaltige globale Beleuchtung.

Ihr benötigt Raytracing-Welten

Neben der nötigen Grafikkarte müsst ihr eine Raytracing fähige Welt herunterladen oder eine eigene generieren. Diese muss ein physikalisch gerendertes Texture-Pack enthalten, damit die Effekte funktionieren.

Mojang gibt an, dass ihr weiterhin mit euren Freunden in diesen Welten spielen könnt, auch wenn diese nicht über die benötigte Hardware verfügen.

Im Minecraft-Marketplace sind bereits etliche Raytracing-Welten verfügbar. Zum Release des Updates gibt es zudem zwei vorgefertigte Welten. Colosseum RTX und Dungeon Dash RTX.

In Colosseum RTX geht es eher gemächlich zu. Dort könnt ihr in der Zeit des Römischen Reichs umherlaufen, historische Geschichte aufschnappen und schöne Aussichten genießen. In Dungeon Dash trefft ihr auf mehr Action und ganze zehn Dungeons. Das Setting ist dabei eher mittelalterlich angehaucht.

Mit der richtigen Grafikkarte und Windows 10 könnt ihr Minecraft ab sofort in der allerschönsten Optik zocken. Es warten bereits zwei spannende Raytracing-Welten auf euch. Erkundet sie am besten gleich mit euren Freunden.