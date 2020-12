Ein neues Update für die PS4 bringt eine Funktion für alle Spieler, die bereits vor Jahren fällig gewesen wäre. (Bildquellen: Getty Images / Victor Coscaron / EyeEm / Ranta Images)

PS4-Update: Frische Firmware bringt neue Audio-Funktion

Die PlayStation 4 bekommt ein neues Firmware-Update und beschert den Nutzern so eine Funktion, die sie sich schon lange gewünscht haben. Vorbei sind nun die Zeiten, in denen ihr euch von Mitspielern beleidigen, nerven oder auslachen lassen musstet. Ab jetzt bestimmt ihr, wann ihr gehört werden wollt oder wann ihr den Chat in einem Spiel hören wollt. Bei einigen Spielen war es bisher nicht möglich, den Voicechat abzuschalten. Bei anderen musstet ihr jeden Nutzer einzeln stummschalten. Um dieses Problem ein für allemal aus der Welt zu schaffen, solltet ihr euch Softwareversion 8.03 auf eure PS4 herunterladen.

Endlich herrscht Ruhe im PS4-Chat

Mit dem Update 8.03 habt ihr fortan die Möglichkeit, den Ingame-Audiochat schnell und einfach stummzuschalten. Das betrifft sowohl eure Teamkameraden, die ihr dann nicht mehr hört, als auch euch, da ihr auch nicht mehr zu hören seid. Die Funktion ist über das Schnellauswahlmenü unter dem Punkt „Sound und Geräte“ auffindbar. Dieses Feature betrifft allerdings nicht den Party-Chat, wo ihr weiterhin zu hören seid und andere Teilnehmer hören könnt. Funktionen sind laut der offiziellen Playstation-Seite nicht im Update enthalten. Somit ist das Upgrade auf die Version 8.03 nichts Weltbewegendes, praktisch ist es aber allemal.

Auch die PlayStation 5 erfreut ihre Nutzer seit Release mit dem lange überfälligen Feature. Im neuen System-Update der PS5 wurden daher mehrere technische Macken ausgebessert, wie beispielsweise die Verbindungsprobleme mit einigen WLAN-Routern oder Performance-Probleme alter PS4-Titel auf der neuen Konsole.

