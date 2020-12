Cooler DayZ-Nachfolger kostenlos für PS4 und PS5 erschienen

Vigor ist jetzt auch für PS4 und PS5 erschienen. Der Überlebenskampf ist (beinahe) kostenlos.

DayZ zählt zu den Meistern des Survival-Genres in der Videospielwelt. Jetzt gibt Entwickler Bohemia Interactive auch allen PS4- und PS5-Spielern die Möglichkeit, sich in den Nachfolger Vigor zu stürzen.

Vigor: Launchtrailer lädt euch zum kostenlosen Überlebenskampf ein

Überlebenskampf, Rohstoffe sammeln, ständig auf der Hut sein - all das liefert DayZ seit 2013 wie kein anderes Spiel. Im Jahr 2018 veröffentlichte Bohemia Interactive den Nachfolger Vigor für Xbox One, der euch im kriegszerstörten Norwegen einen packenderen Überlebenskampf mit mehr Funktionen erleben lässt.

Nach der Switch-Version wurde Vigor jetzt auch für PS4 und PS5 veröffentlicht - und das kostenlos. Allerdings wird in Deutschland aus Jugendschutzgründen ein einmaliger Preis von 25 Cent berechnet. Cross-Play wird genauso wie Cross-Progression unterstützt. Im Launchtrailer könnt ihr euch selbst einen Eindruck davon verschaffen, was euch in Vigor erwartet:

Die Wildnis gehört euch - oder euren Feinden:

Unter dem Trailer erhalten die Spieler weitere Details zur Spielwelt und zum Gameplay von Vigor:

„Der Atomkrieg hat Europa am Boden zerstört. Alles, was bleibt, ist ein winziges Stück postapokalyptisches Norwegen. Das Ergebnis? Outlander kämpfen gegeneinander um wertvolle Ressourcen, um ihre Schutzhütten zu bauen. Ihr müsst euch in Begegnungen wagen, um euren sicheren Hafen zu verbessern. Aber seid vorsichtig! Diese Begegnungen sind gefährlich! Durchstreift die zerstörte Landschaft nach Ressourcen und haltet dabei Abstand. Oder geht mit lodernden Waffen in die Schlacht. Die Entscheidungen - und Risiken - liegen bei euch. Was auch immer ihr tut, vergesst nicht, dass ihr die Map lebendig verlassen müsst, wenn ihr eure Beute behalten möchtet. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass die Einsätze zu hoch werden, geht so schnell wie möglich zu den Ausgängen.“

Meistert das ultimative Survival-Quiz!

Vigor wurde jetzt auch für PS4 und PS5 veröffentlicht. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Loot-Shooter auf den Konsolen schlagen wird und wie die Spieler ihn gegenüber DayZ bewerten werden. Der Launchtrailer wirkt auf jeden Fall schon vielversprechend.