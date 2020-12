Dragon Age 4: Brandneuer Trailer zeigt alte Bekannte

Neue Helden und alte Bekannte – Dragon Age 4 lässt in Cinematic-Trailer blicken.

Die Game Awards 2020 haben so manche Neuankündigung herangespült. Auch "Dragon Age"-Fans kommen dabei nicht zu kurz. Jetzt gibt es einen neuen Cinematic-Trailer, der ein bekanntes Gesicht und eine altvertraute Stimme beinhaltet.

"Dragon Age 4"-Tailer lockt mit alten Bekannten

Endlich gibt es einen ersten ordentlichen Teaser zum in der Entwicklung befindlichen Dragon Age 4. Auf den Game Awards 2020 präsentieren euch Bioware und EA einen Cinematic-Trailer, dessen Sprecherstimme bei Fans für große Aufregung sorgt. Und noch ein altbekannter Charakter zeigt sein Gesicht:

Dragon Age 4: Offizieller Teaser-Trailer

Der Trailer verrät, dass das neue Zeitalter von Dragon Age einen neuen Helden verlangt, der in den Mittelpunkt der Geschichte treten wird.

Der Cinematic-Teaser zeigt gänzlich Neues, doch Fans der Reihe dürften auch altvertraute Szenen entdecken. So auch die Sprecherstimme des Trailers. Dieser ist kein Geringerer als der beliebte Begleiter Varric aus Dragon Age 2 und Dragon Age: Inquisition. Wird also dieser eine glorreiche Rückkehr feiern?

Doch nicht nur dieser Spieler-Liebling könnte zurückkehren. Der Trailer endet mit dem Auftritt einer altbekannten Hassliebe: Solas. Welche Rolle wird er im neuen Dragon Age spielen?

Was ist noch über Dragon Age 4 bekannt?

In einem Blogpost von Bioware, verrät der Entwickler noch ein wenig mehr, was euch in Dragon Age 4 erwarten wird:

“Reichhaltige verzweigte Erzählungen, Entscheidungen mit Konsequenzen und faszinierende Charaktere sind zentrale Elemente der “Dragon Age“-Reihe und wir stecken sehr viel Arbeit in diese. Während ihr die wahre Dragon Age Saga in Thedas erlebt, formt ihr Beziehungen mit Begleitern, die tapfer an eurer Seite kämpfen. Thedas ist eine Welt, die einen neue Art Helden braucht.“

Viel geben die Entwickler damit nicht preis. So ist auch der Name nach wie vor ein Geheimnis. Der Cinematic-Trailer endet mit dem Schriftzug Dragon Age.

Wird auf die Nummerierung gänzlich verzichtet und eine Art Neustart gemacht, wie es beispielsweise bei God of War der Fall war? Dies würde auch zum Titel des Videos und dem Narrativ eines neuen Helden passen. Der Titel des Videos lautet "The Next Dragon Age" (zu Deutsch: das nächste Dragon Age). Vielleicht startet die Reihe also in ein neues Drachen-Zeitalter.

Wann ihr mit weiteren Neuigkeiten oder einem Release zu Dragon Age 4 rechnen könnt, ist noch nicht bekannt. Der Cinematic-Trailer hat dennoch neue Einblicke gewährt und definitiv Lust auf mehr gemacht.