Releases: 4 Spiele, die ihr nächste Woche nicht verpassen solltet

Releases: Diese 4 Spiele solltet ihr nächste Woche nicht verpassen.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wer jedoch noch auf der Suche nach einem passenden Spiel für die bevorstehenden Feiertage ist, erhält noch ein paar letzte Chancen.

Collection of SaGa: Final Fantasy Legend | 15. Dezember

Switch

8-Bit-Rollenspiel-Klassiker für die Nintendo Switch: Square Enix bringt die "Final Fantasy Legend"-Spiele zurück. In der sogenannten Collection of SaGa: Final Fantasy Legend erhaltet ihr The Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend 2 und Final Fantasy Legend 3, die einst für den Game Boy erschienen sind. Bei der Umsetzung spricht der Entwickler von "originalgetreuen Remakes", die spielerisch und inhaltlich nicht groß verändert worden sind. Lediglich technisch gibt es ein paar moderne Anpassungen.

Der Release der Collection ist ausschließlich digitaler Natur und erfolgt im eShop. Eine Veröffentlichung im Einzelhandlung ist nach aktuellen Informationen nicht geplant. Eine Besonderheit zum Schluss: Spieler können die Joy-Con-Controller der Nintendo Switch abnehmen und die Konsole vertikal halten, um die Rollenspiele wie einst auf dem Game Boy erleben zu können.

MXGP 2020 | 16. Dezember

PC / PS4 / Xbox One

Ein wenig Lust auf motorisierte Zweiräder über Weihnachten? Dann ist MXGP 2020 einen Blick wert. Mit der Lizenz der MXGP-Saison im Gepäck, die unter anderem aus 68 Fahrern besteht, könnt ihr selbst unter Beweis stellen, wie gut ihr auf dem Motorrad seid. Dabei könnt ihr einem bestehenden Team beitreten oder euren eigenen Rennstall gründen, um irgendwann ganz nach oben zu gelangen. Darüber hinaus könnt ihr mit dem Track-Editor eigene Strecken entwerfen.

Der Release von MXGP 2020 findet in diesem Jahr nur für PC, PlayStation 4 und Xbox One statt. Eine Umsetzung für die PlayStation 5 ist bereits angekündigt, folgt aber erst im Januar 2021. Ob auch die Xbox Series X bedient wird, ist noch unklar.

Ven VR Adventure | 17. Dezember

Oculus Rift

Wer hingegen mit einer VR-Brille zu Weihnachten beglückt wird, sollte möglicherweise ein Auge auf Ven VR Adventure werfen. Der bunte 3D-Plattformer macht euch zu einem hilfreichen Unterstützer des fuchsartigen Ven, der gegen Bruce Nelson und seine Bande vorgehen möchte. Richtig gelesen: Ihr selbst steuert Ven nicht, sondern seid quasi die hilfreiche Hand von außen, die Ven und seine Begleiter sicher von A nach B begleitet.

Ven VR Adventure erscheint am 17. Dezember erst einmal nur für die Oculus Rift. Ein Release für die HTC Vive und die PlayStation VR ist bereits angekündigt, erfolgt aber erst im kommenden Jahr.

Fireworks Mania | 17. Dezember

PC

Das Thema Feuerwerk hat die Gemüter der letzten Wochen aufgrund zahlreicher Diskussionen erhitzt. Wer auf die bunten Knallkörper in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie verzichtet, kann zumindest digital den Pyromanen ausleben. Fireworks Mania lässt euch in digitalen Umgebungen eure eigene, kleine Feuerwerkshow veranstalten und ihr müsst nicht auf eventuelle Schäden Rücksicht nehmen.

Konsolenspieler schauen allerdings in die Röhre: Der Release von Fireworks Mania findet exklusiv auf dem PC statt. Eine Umsetzung ist bisher nicht angekündigt.

VR-Abenteuer, Feuerwerksinferno, das Neuaufleben von alten Klassikern oder Motorrad-Action: Über Weihnachten lässt die Anzahl der Releases wie erwartet ein wenig nach. Nichtsdestotrotz lohnt sich eventuell noch ein Blick, um ein letztes Geschenk ausfindig zu machen.