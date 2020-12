Xbox Series X/S: Microsoft hat gute Neuigkeiten für Fans

Ein großes Problem bestimmte schon vor dem Next-Gen-Release die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5. Microsoft hat diesbezüglich jetzt gute Neuigkeiten für alle Fans.

Verfügbarkeit der Xbox Series X/S

In einem Jahresrückblick und Ausblick auf das nächste Jahr gibt Microsoft Informationen über die Xbox Series X/S, den Xbox Game Pass und die Spieleentwicklung preis.

Die Nachfrage der Xbox Series X/S übersteigt genau wie bei Konkurrent Sony mit der PlayStation 5 das Angebot an verfügbaren Konsolen. Microsoft sei überwältigt von dieser riesigen Resonanz der Konsolen-Fans.

Um noch mehr Spielern das Erlebnis der Next-Gen-Erfahrung zu ermöglichen, arbeite Xbox direkt mit den Einzelhandelspartnern zusammen. Ziel sei es die Bestände wieder so schnell wie möglich aufzufüllen. Das sind gute Neuigkeiten für Konsolen-Freunde.

Solltet ihr auch noch auf der Suche nach einer Xbox Series X oder Series S sein, empfehlen wir euch unsere praktische Übersicht. Dort haben wir euch alle Online-Shops zusammengefasst bei denen ihr die Xbox Series X/S am besten bestellen könnt.

Übrigens verzeichne die Xbox Series X/S besonders in den Launch-Regionen von Deutschland, Frankreich und Großbritannien echte Nachfrage-Rekorde.

"Xbox Series X/S"-Spieler erwarten große Pläne

Neben der großartigen Neuigkeit, dass die Xbox Series X/S bald wieder verfügbar sein werden, dürfen sich Besitzer der Konsole auf etliche neue Spiele-Highlights freuen. Das Spieleangebot für die Next-Gen fiel zum Launch neben der Möglichkeit des Xbox Game Passes eher spärlich aus.

Das soll sich in Zukunft ändern: 2021 werden die Xbox Game Studios für die lang erwartete Rückkehr des Master Chiefs in Halo Infinite sorgen. Zudem halte das nächste halbe Jahr ganze 30 Updates der beliebtesten Franchises wie Forza, Sea of Thieves und mehr bereit.

Außerdem werde die Aufnahme der Bethesda-Studios die Auswahl um weitere beliebte Reihen wie The Elder Scrolls, Fallout und Doom erweitern. Mit mittlerweile auf 23 Entwicklerstudios stehe Xbox-Spielern eine rosige Zukunft voller neuer Titel bevor.

Mit dem Xbox Game Pass Ultimate sogar auf so vielen Endgeräten wie nie zuvor. Die Cloud-Gaming-Funktion werde ab Frühjahr 2021 auf den Windows-PC sowie iOS-Geräte ausgeweitet.

Die Neuigkeiten für Xbox Series X/S-Spieler scheinen eine reiche Spielezukunft zu zeigen. Auch die Aufstockung der Händler dürfte für viele erfreulich sein. So werden die Xbox Series X/S hoffentlich schnellstmöglich wieder verfügbar sein.