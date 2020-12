Among Us stellt riesige Karte mit neuen Funktionen vor

Among Us bekommt neue Inhalte. Bildquelle: Getty Images/ StudioBarcelona

Der Entwickler InnerSloth lässt die Katze aus dem Sack und stellt endlich die neue Karte für den Überraschungshit Among Us vor. Hier erfahrt ihr, welche Funktionen das Luftschiff bieten wird und wann ihr mit dem Update rechnen könnt.

Among Us bekommt eine neue Karte

Bei den diesjährigen Game Awards konnte Among Us sowohl den Preis für bestes Multiplayer-Spiel, als auch für bestes Mobile-Game gewinnen. Auch die Fans können sich freuen, denn der Entwickler InnerSloth stellt in einem Trailer die neue Karte vor.

Das gewaltge Luftschiff aus der "Henry Stickmann"-Reihe bietet dabei viele neue Aufgaben und Funktionen. So müssen Crewmitglieder zukünftig auch Mülleimer leeren und riesige Edelsteine polieren. Nach einem Notfallmeeting wird es den Spielern möglich sein, sich einen Raum auszusuchen, in dem sie weiterspielen wollen.

Weiterhin sind auf der Karte Leitern und schwebende Plattformen verteilt, an deren Ende Imposter lauern können. Diese werden außerdem mit einer neuen Animation beschenkt, welche eure Opfer mithilfe eines Lasers zu Asche verwandelt.

Neue "Among Us"-Karte erscheint in wenigen Monaten

Der Indie-Entwickler verspricht, dass die neue Karte im Frühjahr 2021 erscheinen wird. In den Kommentaren auf YouTube freuen sich die Fans über die neue Umgebung, die frischen Wind in die Jagd nach den Impostern bringen wird. Das Luftschiff wird dabei noch einmal größer ausfallen, als die bereits im Spiel enthaltene Polus-Station.

