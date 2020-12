Left 4 Dead: Neuer Trailer zeigt Nachfolger, den sich alle gewünscht haben

Mit Back 4 Blood bekommen alle "Left 4 Dead"-Fans einen echten geistigen Nachfolger geboten. (Bildquelle: Turtle Rock Studios)

Back 4 Blood: "Left 4 Dead"-Entwickler zeigen neuen Koop-Shooter

Endlich! Nach mehr als 11 Jahren machen die "Left 4 Dead"-Entwickler allen Fans der Shooter-Reihe das wohl schönste Vorweihnachtsgeschenk aller Zeiten.

Im Rahmen der diesjährigen Game Awards kündigte Turtle Rock Studios sein neues Koop-Zombie-Spiel Back 4 Blood an. Neben einem schicken Render-Trailer gab es auch erstes Gameplay zu sehen.

Der Reveal-Trailer stellt den neuen Shooter stimmungsvoll in Szene und gibt uns einen ersten Eindruck der spielbaren Charaktere:

Im Gameplay-Trailer dürfen wir einen Blick auf die eigentliche Spielerfahrung werfen. Besonders interessant: Im Gegensatz zum geistigen Vorbild bekommen es die Spieler nicht nur mit Zombies zu tun, auch andere Monströsitäten kreuzen ihren Gewehrlauf:

Back 4 Blood: Alle Infos zum "Left 4 Dead"-Nachfolger

Was wir den Videoclips und den ersten Hinweisen entnehmen können: Back 4 Blood erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S am 22. Juni 2021.

Wer den Release schon jetzt nicht mehr abwarten kann, hat Glück! Über die offizielle Webseite können sich interessierte Spieler für die PC-exklusive geschlossene Alpha-Phase registrieren, die bereits am 17. Dezember 2020 startet.

Hoffen wir mal, dass Turtle Rock Studios genügend Slots für die Alpha zur Verfügung stellt und auch die Server entsprechende Kapazitäten liefern. Ansonsten dürfte das Spiel ähnlichen PC-Problemen wie Cyberpunk 2077 gegenüberstehen.

Im Rahmen der diesjährigen Game Awards präsentierte das Entwicklerstudio Turtle Rock Studios sein neues Spiel Back 4 Blood. Der Koop-Shooter gilt als Hoffnungsträgern bei allen "Left 4 Dead"-Spielern und soll im Sommer 2021 für alle aktuellen Konsolen und den PC erscheinen.