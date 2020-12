Resident Evil 8: Riesiger Leak enthüllt Story-Geheimnisse

Resident Evil Village wurde in einem großen Leak gespoilert.

Ein umfassender Leak zum kommenden Horror-Hit Resident Evil 8 hat diverse Details über die Geschichte und visuelle Gestaltung des Games verraten.

Ein Entwickler-Build von Resident Evil Village) wurde geleakt, was für weitreichende Spoiler zu Capcoms neuestem Horror-Spiel gesorgt hat. Screenshots sowie zentrale Story-Elemente wurden in Threads auf Reddit und ResetEra gepostet.

Keine Spoiler: In diesem Artikel werden keine Einzelheiten über den Plot von Resident Evil 8 verraten.

Resident Evil Village: Leak sorgt für Spoiler-Horror

Auch wenn der Ursprung des "Resident Evil 8"-Leaks aktuell noch nicht eindeutig bekannt, scheint das Material echt zu sein. Auf Reddit und ResetEra wurden Links zu Screenshots und Informationen zur Geschichte des Spiels geteilt – inklusive wichtiger Ereignisse während Filmsequenzen und Details zu Charakteren sowie zum Ende des Spiels.

Die Screenshots wiederum zeigen Teile des visuellen Designs und Gestaltung einiger Monster, die viele Kommentatoren online an den PS4-Hit Bloodborne erinnern.

Wer sich schon darauf freut, Resident Evil 8 zu spielen und sich von der Geschichte überraschen lassen will, sollte das Leak möglichst meiden. Leider bedeutet dies nun auch, dass in Online-Foren von nun an zu Resident Evil 9 an allen Ecken und Enden Spoiler auf euch warten könnten.

"Resident Evil 8"-Leak: Problem für Capcom

Der umfassende Leak zu Resident Evil 8 stellt nicht nur für Gamer ein potenzielles Problem dar, sondern ist selbstverständlich auch für Entwickler Capcom ein großes Ärgernis. Es bleibt demnach nur zu hoffen, dass das Leak den Erfolg des Spiels nicht gefährden wird und dem Studio bei der Entwicklung keine zu großen Hindernisse in den Weg legt. Der Umfang des Leaks ist jedoch wohl ohne Frage eine höchst unwillkommene Überraschung.

Der Release von Resident Evil 8 soll 2021 stattfinden, doch ein genaueres Datum ist bislang noch nicht bekannt.

Wärt ihr in der Lage das ultimative Horror-Abenteuer zu überleben? Findet es in unserem Quiz heraus!

