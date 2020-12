Unsere Spiele-Highlights 2020: Die spieletipps-Redaktion verrät ihre persönlichen Höhepunkte.

Die Highlights der Redaktion: Unsere Lieblingsspiele 2020

Nicht immer zählen zu persönlichen Highlights des Jahres die Spiele, die auf Metacritic besonders hohe Wertungen erzielt haben. Schließlich haben auch wir Redakteure ganz unterschiedliche Vorlieben, wenn es um Spiele geht.

Einige von uns sind total vernarrt in JRPGS, andere hingegen lieben actionreichende Dogfights in Jets und einer hat anscheinend zwei Jahre lang unter einem Stein gelebt und holt gerade das Spiel des Jahres 2018 nach. Um welche Spiele es sich handelt, und warum sie uns in diesem Jahr so dermaßen in ihren Bann gezogen haben, erfahrt ihr in der Bilderstrecke:

Abseits der üblichen Top 10 des Jahres wollen wir euch dieses Jahr auch an unseren persönlichen Highlights teilhaben lassen. Dabei handelt es sich vielleicht nicht immer um das "beste Spiel des Jahres", dafür aber definitiv um einen Titel, welcher dem jeweiligen spieletipps-Redakteur noch lange im Gedächtnis bleiben wird.