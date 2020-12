Red Dead mit Vampiren: Neues Spiel sorgt für Horror-Freude

Knallharter Typ gegen Vampir-Kreaturen: Evil West vermischt den Wilden Westen mit Fantasy.

Die Macher von Shadow Warrior melden sich mit Evil West zurück. Das kommende Action-Spiel lässt euch im Wilden Westen Vampire aller Art jagen.

Im Zuge der The Game Awards 2020 hat das polnische Entwicklerstudio Flying Wild Hog ein neues Spiel angekündigt. Neben Shadow Warrior 3 arbeitet das Team an Evil West, einem Spiel mitten im Wilden Westen. Anders als in Red Ded Redemption 2 erwarten euch hier allerdings Vampire.

Evil West: Vampirjagd mit Koop-Möglichkeit

Als Jesse Rentier, einer der letzten Agenten einer geheimen Organisation, kämpft ihr in Evil West gegen eine düstere Vampirbedrohung. In einer alternativen Version des Wilden Westens müsst ihr, so die Beschreibung des Entwicklers, zum Superhelden werden, die Monster erledigen und die Vereinigten Staaten retten. Ein erster Trailer präsentiert das spannende Szenario:

Das Video zeigt zwar noch keine echten Spielszenen, aber das Material deutet bereits einiges an. So werdet ihr nicht nur mit Schusswaffen aller Art euch zur Wehr setzen, sondern auch auf Nahkampfwaffen, einen elektronischen Handschuh und weitere Gadgets zurückgreifen können. Darüber hinaus könnt ihr sämtliche Ausrüstungsgegenstände im Laufe der Handlung immer weiter verbessern.

Flying Wild Hog beschreibt Evil West als Story-Spiel, welches ihr alternativ auch im Koop-Modus erleben könnt. Bis zu zwei Spieler können sich im Action-Spiel mit unzähligen Vampiren anlegen und den Wilden Westen zurückerobern.

Evil West erscheint voraussichtlich 2021 für nahezu jede Plattform, sprich PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Lediglich eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant.