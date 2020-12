Mit der Switch Lite auf dem Fernseher spielen: Fan findet kreative Lösung

Die Switch Lite funktioniert mit Trick auf dem Fernseher. Bildquelle: Getty Images/ Customdesigner

Auf Reddit staunen Nintendo-Fans über einen kreativen Spieler, der seine Switch Lite auf dem Fernseher zum Laufen bringt. Der Lösungsweg ist zwar interessant, bringt jedoch auch ein paar Nachteile mit sich.

Wie bringt ihr die Switch Lite auf dem Fernseher zum Laufen?

Die Switch Lite ist eine günstigere Alternative zur regulären Switch. Die Konsole kommt jedoch auch mit einem Nachteil: Ihr könnt sie nicht an den Fernseher anschließen, sondern nur als Handheld verwenden.

Der Reddit-Nutzer "twangman88" nutzt jedoch eine interessante Lösung, um das Problem zu umgehen. Er filmt den Bildschirm seiner Switch Lite mit dem Smartphone ab und übertragt das Bild dann auf seinen Fernseher. In einem Video zeigt er den kreativen Aufbau, durch den er auch auf dem größeren Bildschirm mit guter Qualität spielen kann.

Der Lösungsweg basiert auf einem Video von vor einem Jahr, indem der YouTuber "Tech Yesterday" den Vorgang erklärt. Auch wenn dieser umständlich erscheint, ist es schlicht und einfach der einzige Weg, mit der Switch Lite auf dem Fernseher zu spielen. Die Handheld-Konsole passt nicht in die reguläre Docking-Station der Switch und besitzt auch keinen Videodisplay-Prozessor. Der Switch Lite fehlt also die Hardware, um ein Bild an den Fernseher auszugeben.

Welche Vor- und Nachteile gibt es?

In den Kommentaren auf Reddit wundern sich einige Nutzer, ob Aktionen des Spielers dadurch erst verzögert auf dem Fernseher ankommen. "twangman88" entgegnet, dass er beispielsweise Xenoblade Chronicles 2 problemlos spielen kann. Schnellere Spielen wie Super Smash Bros. Ultimate könne er mit dieser Methode jedoch nicht empfehlen.

Weiterhin benötigt ihr Joy-Cons oder einen Pro-Controller, um die Spiele tatsächlich spielen zu können. Solltet ihr euch also unsicher sein, ob ihr zur Switch Lite oder zur regulären Switch greifen solltet, ist die Smartphone-Lösung kaum billiger. Nintendo-Fans, die nur die Handheld-Version der Konsole besitzen, können dadurch jedoch Bild und Ton ihres Fernsehers verwenden.

Ein Reddit-Nutzer spielt mit seiner Switch Lite auf dem Fernseher, indem er den Bildschirm mit seinem Smartphone abfilmt.