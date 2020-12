Among Us: Fans haben Geheimnisse der neuen Karte schon entschlüsselt

Neue "Among Us"-Karte ist ein Luftschiff. Bildquelle: Getty Images/ bowie15

Im Frühjahr 2020 bekommt Among Us eine neue Karte spendiert. Auch wenn bisher nur ein kurzer Trailer existiert, haben es Fans auf Reddit bereits geschafft, die Geheimnisse der riesigen Karte zu enthüllen.

Wie sieht die neue "Among Us"-Karte aus?

Auch wenn der Entwickler InnerSloth bereits einige Funktionen der neuen "Among Us"-Karte vorgestellt hat, wissen Fans bisher noch nicht, wie die Räume angeordnet sein werden. Reddit-Nutzer "Mince1174" hat den Trailer genau unter die Lupe genommen und nach acht Stunden Arbeit einen vorläufigen Raumplan erstellt.

Zusätzlich hat er sich zusammen mit seinen Freunden ein weiteres Spiel vom Entwickler InnerSloth angesehen. Ursprünglich stammt das Luftschiff aus der Henry Stickmin Collection, in der bereits einige weitere Räume gezeigt wurden.

Schnitzeljagd wird von Fans gefeiert

Das fertige Bild verdeutlicht erneut, dass die neue Karte gewaltig werden wird. Neben bekannten Räumen wie einem Lagerraum, einer Krankenstation und einem Sicherheitsraum, vermutet "Mince1174" einen Tresor, eine Aussichtsplattform und eine Küche. Über einige Details, wie die Verbindungen der Lüftungsschächte, kann bisher nur spekuliert werde. Inzwischen hat wurde bereits eine überarbeitete Version angefertigt, die einige Probleme der ersten Version korrigiert.

Die vorläufige Karte konnte auf Reddit bereits mehr als 15.000 Upvotes sammeln. Die Fans sind von der Schnitzeljagd nach Informationen beeindruckt und können es kaum erwarten, sie mit der echten Karte zu vergleichen. Dafür werden sie jedoch noch bis zum Frühjahr 2021 warten müssen.

"Among Us"-Fans haben den Trailer und die Henry Stickmin Collection durchleuchtet, um eine vorläufige Version der neuen Karte erstellen zu können.