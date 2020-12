Top-Games im Angebot: Konsolenspiele stark reduziert

Bei Saturn und MediaMarkt gibt es aktuell Spiele-Hits für wenig Geld.

Während der Gaming-Weeks bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr stark im Preis reduzierte Spiele für eure PS4 und Xbox One abstauben. Wir zeigen euch hier die Highlights der Aktion.

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr euch aktuell im Rahmen der "Gaming-Weeks"-Aktion einige Spiele für die PS4 und die Xbox One zum Sparpreis schnappen. Ihr habt bis zum 27. Dezember Zeit, um das Angebot wahrzunehmen.

Gaming-Weeks: Spiele-Hits im Angebot

Mit den Deals der Gaming-Weeks könnt ihr euch zum Beispiel den Shooter-Kracher Doom: Eternal für nur 11,99 Euro sichern – oder ein Games-Bundle für die PS4 mit den drei exzellenten Spielen Spider-Man, The Last of Us: Remastered und Horizon: Zero Dawn für nur 29,99 Euro. Hier sind unsere Favoriten der Gaming-Weeks:

PS4-Spiele

Xbox-Spiele

DOOM Eternal bei MediaMarkt für 11,99 Euro statt 26,22 Euro

The Elder Scrolls Online: Elsweyr bei MediaMarkt für 19,99 Euro statt 34,99 Euro

RAGE 2 bei MediaMarkt für 14,99 Euro statt 21,99 Euro

Außerdem solltet ihr nicht vergessen, dass ihr aktuell bei MediaMarkt noch von der "3 für 2"-Aktion profitieren könnt, bei der ihr drei einzelne Spiele in euren Warenkorb legen könnt und nur zwei davon bezahlen müsst. In unserem Übersichtsartikel findet ihr die besten Deals der "3 für 2"-Aktion.

Hier geht's zu den Gaming-Weeks bei MediaMarkt!

In welche Gaming-Welt gehört ihr?

Was haltet ihr von den Angeboten der Gaming-Weeks? Werdet ihr euch eines der Spiele für die PS4 oder die Xbox One kaufen? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!