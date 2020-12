Prime Gaming im Dezember: Neue Gratis-Spiele und exklusive Inhalte

Bei Prime Gaming gibt es neue Gratis-Inhalte.

"Prime Gaming"-Mitglieder können sich in der zweiten Dezemberhälfte über noch mehr exklusive Inhalte und Gratis-Spiele freuen. Von Fall Guys bis hin zu Overcooked - wir zeigen euch, was euch am Ende des Jahres bei Prime Gaming noch erwartet.

Zum Jahresendspurt könnt ihr euch bei Prime Gaming auf einige tolle Extras freuen. Ihr bekommt als Mitglieder unter anderem exklusive Inhalte zur dritten Season von Fall Guys: Ultimate Knockout sowie die Vollversion des Multiplayer-Hits Overcooked gratis.

Jetzt Prime-Mitglied werden!

Prime Gaming: Overcooked gratis und exklusive "Fall Guys"-Inhalte

Zum Jahresende wird es bei Prime Gaming noch einmal so richtig bunt. Mitglieder können sich über die beiden Platformer Yooka-Laylee und Yooka-Laylee and the Impossible Lair freuen sowie das spaßige "Koop Koch"-Abenteuer Overcooked (ab dem 24. Dezember). Als "Prime Gaming"-Mitglieder bekommt ihr diese Vollversionen komplett kostenlos.

Außerdem könnt ihr pünktlich zur dritten Season von Fall Guys auch noch exklusive Inhalte zu dem chaotischen Multiplayer-Hit abstauben. Das "Fall Guys Winter"-Bundle enthält das "Winter Warmer"-Kostüm sowie drei Kronen, die ihr im Ingame "Fall Guys"-Store einlösen könnt.

Diese Inhalte werden euch zusätzlich zu den bereits angekündigten Dezember-Inhalten zur Verfügung gestellt. Wir haben euch in unserem Übersichtsartikel die anderen "Prime Gaming"-Extras im Dezember zusammengefasst.

Hier geht's zu Prime Gaming!

In welche Gaming-Welt gehört ihr?

Wie gefallen euch die "Prime Gaming"-Angebote im Dezember? Welcher der Inhalte sagt euch besonders zu? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!